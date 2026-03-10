Братчук объяснил зачем ВСУ бьют по Крыму

Пожар после атаки на Крым. Фото иллюстративное: скриншот из видео

Украинские военные продолжают атаковать объекты российской армии в оккупированном Крыму. Такие удары направлены не только на уничтожение техники, но и на ослабление возможностей врага вести войну. Ведь Крым стал важной военной базой России для атак по Украине. Именно поэтому Силы обороны пытаются системно бить по целям на полуострове.

Об этом в эфире OBOZ.UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Крымский фронт

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что сегодня Крым фактически стал отдельным направлением боевых действий. Хотя на полуострове нет непосредственного фронта, украинские силы регулярно наносят удары по военным объектам. По его словам, это часть стратегии по уничтожению военных возможностей российской армии.

"Крым уже давно находится под прицелом наших сил. Сегодня Крымский фронт существует не только по названию - это очень активная локация для работы Сил обороны", — рассказал Братчук.

Он подчеркивает, что такие удары позволяют доставать российские ресурсы далеко от линии фронта.

Меньше возможностей для атак

Отдельная цель таких операций — ослабить систему противовоздушной обороны России на полуострове. Именно из Крыма враг часто сопровождает ракетные и дроновые атаки по материковой части Украины, в частности Одесской области. Уничтожение элементов ПВО затрудняет российским войскам контроль воздушного пространства и поддержку ударов.

"Уничтожение российских возможностей ПВО - это важно, потому что оно уменьшает способность врага сопровождать ракетно-дроновые атаки по материковой Украине", — пояснил Братчук.

По его словам, такие действия также влияют на логистику российских войск и поставки ресурсов к фронту.

Что известно об атаке ВМС

Подразделения Военно-морских сил ВСУ во взаимодействии с ССО провели операцию на территории временно оккупированного Крыма. По информации военных, украинские силы поразили три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и уничтожили мобильную огневую группу противника. Также в населенном пункте Новоозерное был поражен скоростной десантный катер проекта 02510 "БК-16". Кроме того, удару подверглась военная инфраструктура на аэродроме Кировское. Там украинские военные попали в место хранения ударно-разведывательных беспилотников "Орион" и уничтожили четыре станции управления этими дронами.

Напомним, мы сообщали, что в Крыму уничтожено сразу четыре радиолокационные станции. Среди них — РЛС 5Н84А "Оборона-14" и "Небо-У", а также две станции, размещенные под радиопрозрачными куполами в оккупированной Евпатории.

Также мы писали, что беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удары по военным объектам в Крыму. Поражены производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации техники и личного состава в Пушкино, рядом с аэродромом Джанкой.