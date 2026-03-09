ВСУ атаковали РЛС и ПВО РФ в Крыму и в Донецкой области

РЛС, которую уничтожили в Крыму. Фото: скриншот из видео

Украина продолжает бить по силам России на временно оккупированных территориях. Под удары попали важные военные объекты, в частности в Крыму и в Донецкой области. Силы обороны поразили несколько РЛС, которые помогали россиянам контролировать воздух. Также уничтожена техника противовоздушной обороны и один из командных пунктов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Силы специальных операций.

Реклама

Читайте также:

Удар ССО

Подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли серии высокоточных ударов по военным объектам российской армии на временно оккупированных территориях. По данным военных, в Крыму уничтожено сразу четыре радиолокационные станции. Среди них — РЛС 5Н84А "Оборона-14" и "Небо-У", а также две станции, размещенные под радиопрозрачными куполами в оккупированной Евпатории. Такой купол позволяет антенне вращаться в любом направлении и скрывает ее точную ориентацию. Благодаря этому станции могут эффективно отслеживать воздушные цели.

Кроме того, украинские военные поразили элемент командного пункта одной из бригад морской пехоты РФ во временно оккупированной Зачатьевке Донецкой области. Уничтожение таких радаров ослабляет возможности российской ПВО — без них оккупантам значительно сложнее обнаруживать украинские ракеты, самолеты и беспилотники.

Атака "Птиц Мадьяра"

В ночь на 8 марта подразделение беспилотников 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра" также нанесло удары по важным целям российской армии. Пилоты 9 батальона "Кайрос" уничтожили новейшую радиолокационную станцию "Надгробие" (64Н6). Это трехкоординатная РЛС кругового обзора, которая работает как "глаза" для зенитных комплексов С-300ПМ и С-400 в Крыму.

Кроме этого, на оккупированной части Донецкой области уничтожена пускозарядная установка 9А316 зенитного ракетного комплекса "Бук-М2". Также под удар попал пункт временной дислокации центра "Рубикон".

Атаки выполняли украинские беспилотники типа FP-2 с боевой частью массой от 60 до 100 килограммов. Координацию операции обеспечивал новосозданный координационный центр глубинного поражения. Украинские военные отмечают, что такие удары уменьшают возможности российской армии контролировать небо и ослабляют ее оборону на оккупированных территориях.

Напомним, мы сообщали, подразделения ВМС провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Украинские военные нанесли точные удары по нескольким важным целям российской армии. Во время атаки были поражены три российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1". Также ликвидирована одна мобильная огневая группа оккупантов, которая прикрывала эти позиции.

Также мы писали, БпЛА Центра спецопераций "Альфа" СБУ открыли сезон весенних ударов по военным объектам в Крыму. Поражены производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также места дислокации техники и личного состава в Пушкино, рядом с аэродромом Джанкой.