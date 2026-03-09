Удари ЗСУ по РЛС і ППО РФ у Криму та на Донеччині

РЛС, яку знищили в Криму. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують бити по силах РФ на окупованих територіях. Останніми днями під удари потрапили важливі військові об’єкти, зокрема в Криму та на Донеччині. Сили оборони уразили кілька радіолокаційних станцій, які допомагали росіянам контролювати повітря. Також знищено техніку протиповітряної оборони та один із командних пунктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Реклама

Читайте також:

Удар ССО

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали серії високоточних ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. За даними військових, у Криму знищено одразу чотири радіолокаційні станції. Серед них — РЛС 5Н84А "Оборона-14" та "Небо-У", а також дві станції, розміщені під радіопрозорими куполами в окупованій Євпаторії. Такий купол дозволяє антені обертатися у будь-якому напрямку та приховує її точну орієнтацію. Завдяки цьому станції можуть ефективно відстежувати повітряні цілі.

Крім того, українські військові уразили елемент командного пункту однієї з бригад морської піхоти РФ у тимчасово окупованій Зачатівці на Донеччині. Знищення таких радарів послаблює можливості російської ППО — без них окупантам значно складніше виявляти українські ракети, літаки та безпілотники.

Атака "Птахів Мадяра"

У ніч на 8 березня підрозділ безпілотників 414-ї окремої бригади "Птахи Мадяра" також завдав ударів по важливих цілях російської армії. Пілоти 9 батальйону "Кайрос" знищили новітню радіолокаційну станцію "Надгробок" (64Н6). Це трикоординатна РЛС кругового огляду, яка працює як "очі" для зенітних комплексів С-300ПМ та С-400 у Криму.

Окрім цього, на окупованій частині Донеччини знищено пускозаряджаючу установку 9А316 зенітного ракетного комплексу "Бук-М2". Також під удар потрапив пункт тимчасової дислокації центру "Рубікон".

Атаки виконували українські безпілотники типу FP-2 із бойовою частиною масою від 60 до 100 кілограмів. Координацію операції забезпечував новостворений координаційний центр глибинного ураження. Українські військові зазначають, що такі удари зменшують можливості російської армії контролювати небо та послаблюють її оборону на окупованих територіях.

Нагадаємо, ми повідомляли, підрозділи ВМС провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Українські військові завдали точних ударів по кількох важливих цілях російської армії. Під час атаки було уражено три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1". Також ліквідовано одну мобільну вогневу групу окупантів, яка прикривала ці позиції.

Також ми писали, БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відкрили сезон весняних ударів по військових об’єктах у Криму. Уражено виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації техніки та особового складу в Пушкіне, поруч з аеродромом Джанкой.