Братчук пояснив навіщо ЗСУ б’ють по Криму

Пожежа після атаки на Крим.

Українські військові продовжують атакувати об’єкти російської армії в окупованому Криму. Такі удари спрямовані не лише на знищення техніки, а й на послаблення можливостей ворога вести війну. Адже Крим став важливою військовою базою Росії для атак по Україні. Саме тому Сили оборони намагаються системно бити по цілях на півострові.

Про це в ефірі OBOZ.UA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук

Кримський фронт

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що сьогодні Крим фактично став окремим напрямком бойових дій. Хоча на півострові немає безпосереднього фронту, українські сили регулярно завдають ударів по військових об’єктах..За його словами, це частина стратегії зі знищення військових можливостей російської армії.

"Крим уже давно перебуває під прицілом наших сил. Сьогодні Кримський фронт існує не лише за назвою — це дуже активна локація для роботи Сил оборони", — розповів Братчук.

Він підкреслює, що такі удари дозволяють діставати російські ресурси далеко від лінії фронту.

Менше можливостей для атак

Окрема мета таких операцій — послабити систему протиповітряної оборони Росії на півострові. Саме з Криму ворог часто супроводжує ракетні та дронові атаки по материковій частині України, зокрема Одещині. Знищення елементів ППО ускладнює російським військам контроль повітряного простору та підтримку ударів.

"Знищення російських можливостей ППО — це важливо, бо воно зменшує здатність ворога супроводжувати ракетно-дронові атаки по материковій Україні", — пояснив Братчук.

За його словами, такі дії також впливають на логістику російських військ і постачання ресурсів до фронту.

Що відомо про атаку ВМС

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ у взаємодії із ССО провели операцію на території тимчасово окупованого Криму. За інформацією військових, українські сили уразили три російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1" та знищили мобільну вогневу групу противника. Також у населеному пункті Новоозерне був уражений швидкісний десантний катер проєкту 02510 "БК-16". Крім того, удару зазнала військова інфраструктура на аеродромі Кіровське. Там українські військові влучили у місце зберігання ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" та знищили чотири станції управління цими дронами.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Криму знищено одразу чотири радіолокаційні станції. Серед них — РЛС 5Н84А "Оборона-14" та "Небо-У", а також дві станції, розміщені під радіопрозорими куполами в окупованій Євпаторії.

Також ми писали, що безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали ударів по військових об’єктах у Криму. Уражено виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації техніки та особового складу в Пушкіне, поруч з аеродромом Джанкой.