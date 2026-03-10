Флот РФ застрял в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен". Фото иллюстративное: росСМИ

Российский флот все реже выходит в Черное море, предпочитая держать корабли в портах. Украинские морские дроны вынудили их вести более осторожные действия. Некоторые судна скрываются в Новороссийске, а в Азовском море вовсе отсутствуют ракетоносители.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ловушка Новороссийска

Российские корабли преимущественно остаются в порту Новороссийска и только меняют места стоянки. Выход в открытое море для них стал опасным из-за украинских морских дронов. По словам представителя ВМС, такая ситуация может продолжаться долго, ведь россияне не могут просто уйти из Черного моря. В то же время новые корабли они заводить не спешат — риски слишком велики. Поэтому, по оценке украинских военных, группировка флота постепенно будет сокращаться. Особое внимание уделяют именно носителям крылатых ракет.

"Мы с вами будем наблюдать их постепенное уменьшение, пока они не потеряют ту часть, которая отвечает за нанесение ударов. Нас должны интересовать только носители крылатых ракет, остальные корабли в основном просто скрываются", — сказал Плетенчук.

Повреждение фрегата

В начале марта украинские силы поразили российский фрегат "Адмирал Эссен". После атаки он потерял возможность применять ракеты "Калибр". Точные масштабы повреждений официально не раскрывают. Однако в ВМС отмечают, что восстановление таких кораблей всегда занимает много времени. К тому же ремонт в Черноморском регионе затруднен, ведь провести полноценное докование там фактически невозможно. По словам представителя, этот фрегат уже получал повреждения ранее и его восстанавливали. Поэтому, вероятно, россияне попытаются сделать это снова, хотя часть функций может остаться недоступной.

"Эсену не привыкать — он уже получал повреждения ранее, его восстанавливали. Я уверен, что и в этот раз его восстановят, вопрос лишь в том, как они это будут делать", — пояснил Плетенчук.

Ситуация в Азове

В Азовском море российских боевых кораблей и носителей ракет сейчас нет. В прошлом году они дважды пытались действовать там дольше, но после атак украинских сил быстро покинули акваторию. По словам Плетенчука, море находится в зоне поражения различных систем вооружения, в том числе ВМС Украины, поэтому для российских кораблей это слишком опасный район. В то же время навигация там продолжается. Речь идет о так называемом "сером флоте" — судах, которые курсируют между российскими портами и не заходят в международные. Это позволяет им игнорировать многие требования безопасности и норм морского права.

"Там нет никаких носителей и никаких кораблей. Они дважды выходили — получили пламенный привет от СБУ и быстренько оттуда ушли", — отметил представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что Россия боится выпускать свои корабли-ракетоносители в Черное море из-за постоянных атак со стороны ВСУ. Главной опасностью для Одесской области сегодня остается авиация, которую враг активно использует над акваторией. Запуски дронов с территории оккупированного Крыма не прекращаются.

Также мы писали, что украинские дроны атаковали российскую военную инфраструктуру в Новороссийске. Во время удара поразили корабли и объекты противовоздушной обороны. По данным источников, погибли российские моряки, есть раненые. Этот порт имеет ключевое значение для российского экспорта и военной логистики.