Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія змінила тактику дронових ударів по півдню

Росія змінила тактику дронових ударів по півдню

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 17:43
Кім заявив про зміну тактики дронових атак РФ на Миколаївщині
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Російська армія почала діяти інакше під час атак на південь, зокрема на Миколаївську область. Дрони все частіше запускають удень і спрямовують на об’єкти, які можуть викликати резонанс серед людей. Крім того, окупанти використовують безпілотники з відеозв’язком.

Про це в ефірі "Єдині новини" повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нова тактика атак

За словами Віталія Кіма, в області відчутні зміни у тактиці ворожих ударів. Російські військові почали частіше застосовувати дрони-камікадзе типу "Шахед" у денний час. Також безпілотники використовують із відеозв’язком, що дозволяє оператору бачити ціль у режимі реального часу. Через це дрони інколи доводиться збивати просто над містом. Кім зазначив, що окупанти навмисно обирають об’єкти, удари по яких викличуть реакцію серед населення.

"Зараз дрони відправляють навмисно на об'єкти, які будуть публічні. Немає ніякого сенсу бити по машині швидкої допомоги і це чітко видно оператору, коли він наносить удар. Доводиться по деяким з них працювати над містом, це всі бачать і це людей непокоїть", — сказав він.

Удари по громадах

Атаки відбуваються не лише по самому Миколаєву. Під удари регулярно потрапляють і громади області. За словами очільника ОВА, там російські військові активно застосовують FPV-дрони. Це невеликі безпілотники, якими керують у режимі реального часу. Кім також повідомив, що президент доручив посилити захист від FPV-дронів у невеликих прифронтових містах. В області вже реалізують відповідний план, однак деталі з міркувань безпеки не розголошують.

"Зараз цей захист посилюють, а відповідний план уже реалізовують. Деталі не розголошують", — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, ми повідомляли, що російська авіація знову завдала ракетного удару по острову Зміїний у Чорному морі. Для атаки використали крилаті ракети Х-22. Аналітики пояснюють, що сама присутність України на Зміїному досі дратує російських військових. Через це ворог витрачає дорогі ракети та задіює дальні бомбардувальники.

Також ми писали, що російський флот дедалі рідше виходить у Чорне море і тримає кораблі в портах. Українські морські дрони змусили їх діяти обережніше. Частина суден ховається в Новоросійську, а в Азовському морі взагалі немає носіїв ракет.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації