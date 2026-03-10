Кім заявив про зміну тактики дронових атак РФ на Миколаївщині

Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Російська армія почала діяти інакше під час атак на південь, зокрема на Миколаївську область. Дрони все частіше запускають удень і спрямовують на об’єкти, які можуть викликати резонанс серед людей. Крім того, окупанти використовують безпілотники з відеозв’язком.

Про це в ефірі "Єдині новини" повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

Нова тактика атак

За словами Віталія Кіма, в області відчутні зміни у тактиці ворожих ударів. Російські військові почали частіше застосовувати дрони-камікадзе типу "Шахед" у денний час. Також безпілотники використовують із відеозв’язком, що дозволяє оператору бачити ціль у режимі реального часу. Через це дрони інколи доводиться збивати просто над містом. Кім зазначив, що окупанти навмисно обирають об’єкти, удари по яких викличуть реакцію серед населення.

"Зараз дрони відправляють навмисно на об'єкти, які будуть публічні. Немає ніякого сенсу бити по машині швидкої допомоги і це чітко видно оператору, коли він наносить удар. Доводиться по деяким з них працювати над містом, це всі бачать і це людей непокоїть", — сказав він.

Удари по громадах

Атаки відбуваються не лише по самому Миколаєву. Під удари регулярно потрапляють і громади області. За словами очільника ОВА, там російські військові активно застосовують FPV-дрони. Це невеликі безпілотники, якими керують у режимі реального часу. Кім також повідомив, що президент доручив посилити захист від FPV-дронів у невеликих прифронтових містах. В області вже реалізують відповідний план, однак деталі з міркувань безпеки не розголошують.

"Зараз цей захист посилюють, а відповідний план уже реалізовують. Деталі не розголошують", — зазначив Віталій Кім.

