Навіщо Росія атакує острів Зміїний ракетами та дронами

Прикордонники на острові Зміїний. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Російська авіація знову завдала ракетного удару по острову Зміїний у Чорному морі. Для атаки використали крилаті ракети Х-22. Аналітики пояснюють, що сама присутність України на Зміїному досі дратує російських військових. Через це ворог витрачає дорогі ракети та задіює дальні бомбардувальники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на DEFENSE EXPRESS.

Атаки на Зміїний

Російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 9 березня випустили по району острова Зміїний три крилаті ракети Х-22. Про це повідомило Повітряне командування "Південь". За даними аналітичного видання Defense Express, така атака виглядає дивною. На острові немає важливих об’єктів — радіолокаційних комплексів чи дорогого озброєння, які могли б бути основною ціллю.

Аналітики припускають, що російські військові били не по конкретному об’єкту, а фактично по самому острову. Бойова частина ракети Х-22 важить близько 960 кілограмів, тоді як площа Зміїного — лише приблизно 20,5 гектара. Тому удар має радше демонстративний характер.

Крім того, перед атакою росіяни перекинули кілька бомбардувальників Ту-22М3 із Мурманської області. Експерти наголошують, що це значна витрата ресурсів, адже для подібних ударів можна було б використати тактичну авіацію.

Звільнення Зміїного

Острів Зміїний був звільнений українськими військовими влітку 2022 року. Після серії ударів ЗСУ 30 червня російські війська поспіхом евакуювали свій гарнізон і залишили острів. У Міноборони РФ тоді назвали відступ "жестом доброї волі". Однак фактично Зміїний став місцем, де російська армія втратила багато техніки й військових. 4 липня 2022 року операцію зі звільнення острова завершили, а 7 липня українські військові встановили там державний прапор.

Відтоді Зміїний залишається важливою точкою контролю в західній частині Чорного моря. За даними Держприкордонслужби, українські сили не дозволяють російській авіації та кораблям наближатися до узбережжя.

Що відомо про атаки РФ

У Повітряному командуванні "Південь" повідомили, що протиповітряна оборона активно відбиває атаки безпілотників. Станом на ранок 10 березня на півдні України збили або подавили 23 дрони типу Shahed і "Гербера", ще 45 ударних безпілотників інших типів та чотири розвідувальні БпЛА. Окремо Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що їхні підрозділи за минулу добу знищили 11 ударних дронів Shahed-136.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Крим фактично став окремим напрямком бойових дій. Хоча на півострові немає безпосереднього фронту, українські сили регулярно завдають ударів по військових об’єктах. За його словами, це частина стратегії зі знищення військових можливостей російської армії.

Також ми писали, що українські військові активізували контратаки на півдні країни. Ці дії можуть зірвати підготовку Росії до великого наступу навесні та влітку. Найактивніші бої тривають у Запорізькій області. Водночас російські війська продовжують перекидати туди підкріплення і намагаються просуватися до важливих позицій.