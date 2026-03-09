Відео
Україна
На Одещині помер чоловік, який постраждав через атаку РФ

На Одещині помер чоловік, який постраждав через атаку РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 13:25
У лікарні помер чоловік, який постраждав від обстрілу РФ
Рятувальники гасять пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Кількість жертв ворожого удару по Одещині 4 березня зросла. Сьогодні помер чоловік, який отримав важкі поранення. Раніше від удару постраждали ще троє людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Читайте також:

Загибель залізничника

У лікарні помер 62-річний чоловік, який постраждав під час ракетного удару 4 березня. Він працював на залізничній станції. Лікарі оцінювали його стан як вкрай важкий і боролися за життя, проте сьогодні його серце зупинилося. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Ще один дорослий чоловік 47 років та двоє дітей — 11-річна дівчинка і 14-річний хлопець — отримали травми середнього ступеня тяжкості.

Деталі атаки

4 березня ворог завдав ракетно-дронової атаки по мирних населених пунктах півдня Одещини. Під удар потрапила транспортна та енергетична інфраструктура. Було пошкоджено адміністративну будівлю, дорожнє покриття та автомобіль. На місцях працювали оперативні служби, а правоохоронні органи документують воєнні злочини росії проти цивільного населення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що російські окупанти в ніч проти 9 березня атакували дронами Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок. На місці виникла пожежа.

Також ми писали, що у понеділок, 9 березня, у Харкові, в будинку, куди в суботу влучила російська ракета, завершено пошуково-рятувальні роботи. Кількість загиблих зросла до 11 осіб.

Одеса Одеська область Новини Одеси атака жертви загиблі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
