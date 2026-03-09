Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Количество погибших из-за атак РФ на Одесчине стало больше

Количество погибших из-за атак РФ на Одесчине стало больше

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 13:25
На Одесчине умер мужчина после атаки РФ
Спасатели тушат пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Через вражеский удар по Одесской области 4 марта возросло количество жертв. В больнице сегодня умер мужчина, который получил тяжелые ранения. Ранее от удара пострадали еще три человека, среди них двое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама
Читайте также:

Гибель железнодорожника

В больнице умер 62-летний мужчина, который пострадал во время ракетного удара 4 марта. Он работал на железнодорожной станции. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое и боролись за жизнь, однако сегодня его сердце остановилось. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Еще один взрослый мужчина 47 лет и двое детей — 11-летняя девочка и 14-летний парень — получили травмы средней степени тяжести.

Детали атаки

4 марта враг нанес ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам юга Одесской области. Под удар попала транспортная и энергетическая инфраструктура. Было повреждено административное здание, дорожное покрытие и автомобиль. На местах работали оперативные службы, а правоохранительные органы документируют военные преступления России против гражданского населения.

Напомним, мы сообщали, что российские оккупанты в ночь на 9 марта атаковали дронами Запорожье. В результате вражеского обстрела поврежден дом. На месте возник пожар.

Также мы писали, что в понедельник, 9 марта, в Харькове, в доме, куда в субботу попала российская ракета, завершены поисково-спасательные работы. Количество погибших возросло до 11 человек.

Одесса Одесская область Новости Одессы атака жертвы погибшие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации