На Одесчине умер мужчина после атаки РФ

Спасатели тушат пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Через вражеский удар по Одесской области 4 марта возросло количество жертв. В больнице сегодня умер мужчина, который получил тяжелые ранения. Ранее от удара пострадали еще три человека, среди них двое детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама

Читайте также:

Гибель железнодорожника

В больнице умер 62-летний мужчина, который пострадал во время ракетного удара 4 марта. Он работал на железнодорожной станции. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое и боролись за жизнь, однако сегодня его сердце остановилось. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Еще один взрослый мужчина 47 лет и двое детей — 11-летняя девочка и 14-летний парень — получили травмы средней степени тяжести.

Детали атаки

4 марта враг нанес ракетно-дроновую атаку по мирным населенным пунктам юга Одесской области. Под удар попала транспортная и энергетическая инфраструктура. Было повреждено административное здание, дорожное покрытие и автомобиль. На местах работали оперативные службы, а правоохранительные органы документируют военные преступления России против гражданского населения.

Напомним, мы сообщали, что российские оккупанты в ночь на 9 марта атаковали дронами Запорожье. В результате вражеского обстрела поврежден дом. На месте возник пожар.

Также мы писали, что в понедельник, 9 марта, в Харькове, в доме, куда в субботу попала российская ракета, завершены поисково-спасательные работы. Количество погибших возросло до 11 человек.