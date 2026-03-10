Видео
Главная Одесса Россия тратит Х-22 на удары по острову Змеиный

Россия тратит Х-22 на удары по острову Змеиный

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 13:10
Зачем Россия атакует остров Змеиный ракетами и дронами
Пограничники на острове Змеиный. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Российские дальние бомбардировщики вновь атаковали остров Змеиный, применив крылатые ракеты Х-22. По мнению аналитиков, контроль Украины над островом остается для РФ болезненным фактором. Ради демонстрации силы враг готов тратить дорогостоящее вооружение и задействовать стратегическую авиацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DEFENSE EXPRESS.

Читайте также:

Атаки на Змеиный

Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 9 марта выпустили по району острова Змеиный три крылатые ракеты Х-22. Об этом сообщило Воздушное командование "Юг". По данным аналитического издания Defense Express, такая атака выглядит странной. На острове нет важных объектов — радиолокационных комплексов или дорогостоящего вооружения, которые могли бы быть основной целью.

Аналитики предполагают, что российские военные били не по конкретному объекту, а фактически по самому острову. Боевая часть ракеты Х-22 весит около 960 килограммов, тогда как площадь Змеиного — лишь примерно 20,5 гектара. Поэтому удар носит скорее демонстративный характер.

Кроме того, перед атакой россияне перебросили несколько бомбардировщиков Ту-22М3 из Мурманской области. Эксперты отмечают, что это значительная трата ресурсов, ведь для подобных ударов можно было бы использовать тактическую авиацию.

Освобождение Змеиного

Остров Змеиный был освобожден украинскими военными летом 2022 года. После серии ударов ВСУ 30 июня российские войска поспешно эвакуировали свой гарнизон и покинули остров. В Минобороны РФ тогда назвали отступление "жестом доброй воли". Однако фактически Змеиный стал местом, где российская армия потеряла много техники и военных. 4 июля 2022 года операцию по освобождению острова завершили, а 7 июля украинские военные установили там государственный флаг.

С тех пор Змеиный остается важной точкой контроля в западной части Черного моря. По данным Госпогранслужбы, украинские силы не позволяют российской авиации и кораблям приближаться к побережью.

Что известно об атаках РФ

В Воздушном командовании "Юг" сообщили, что противовоздушная оборона активно отражает атаки беспилотников. По состоянию на утро 10 марта на юге Украины сбили или подавили 23 дрона типа Shahed и "Гербера", еще 45 ударных беспилотников других типов и четыре разведывательных БпЛА. Отдельно Военно-морские силы ВСУ сообщили, что их подразделения за минувшие сутки уничтожили 11 ударных дронов Shahed-136.

Напомним, мы сообщали, что Крым фактически стал отдельным направлением боевых действий. Хотя на полуострове нет непосредственного фронта, украинские силы регулярно наносят удары по военным объектам. По его словам, это часть стратегии по уничтожению военных возможностей российской армии.

Также мы писали, что украинские военные активизировали контратаки на юге страны. Эти действия могут сорвать подготовку России к большому наступлению весной и летом. Самые активные бои продолжаются в Запорожской области. При этом российские войска продолжают перебрасывать туда подкрепления и пытаются продвигаться к важным позициям.

Мария Луценко - Редактор
