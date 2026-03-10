Наступление России на юге может сорваться

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинские военные усилили контратаки на юге страны. По мнению аналитиков, эти действия способны нарушить подготовку России к масштабному наступлению весной и летом. Самые ожесточённые бои продолжаются в Запорожской области. В то же время российские войска продолжают перебрасывать туда подкрепления и пытаются продвигаться к ключевым позициям.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

Реклама

Читайте также:

Планы РФ

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) отмечают, что украинские контратаки на юге могут повлиять на планы России относительно новой наступательной кампании. Речь идет не только о районе Александровки и Гуляйполя. Силы обороны также активизировали действия в западной части Запорожской области. В отчете указано, что эти контратаки могут иметь тактические, оперативные и стратегические последствия. По оценке экспертов, они способны осложнить или даже сорвать планы российского наступления весной и летом 2026 года.

По словам представителя оперативного командования "Юг" Владислава Волошина, российские войска уже перебросили дополнительные силы на южные направления. В частности, речь идет о подразделениях морской пехоты и десантных частях, которые россияне перемещают с других участков фронта.

"По данным нашей разведки, противник собрал определенное количество сил и средств, перебросил их с других направлений именно на южные направления, в частности Гуляйпольское и Ореховское, чтобы держать высокий темп наступательных действий", — сказал Волошин.

Бои за плацдарм

Одним из ключевых участков остается запад Запорожской области — район возле бывшего Каховского водохранилища. Там российские войска пытаются продвинуться в сторону Степногорска. Как объясняет спикер, контроль над этим населенным пунктом может дать россиянам возможность влиять на подступы к Запорожью и важные логистические пути.

"Противник пытается продвинуться в сторону Степногорска, захватить и взять под контроль этот плацдарм. Оттуда открывается путь в Запорожье, а также возможность держать под огневым контролем логистические пути", — отметил Волошин.

Напомним, мы сообщали, что украинские военные освободили от оккупантов почти всю территорию Днепропетровской области. Осталось зачистить некоторые населенные пункты.

Также мы писали, что Владимир Зеленский назвал главную цель России в весеннем наступлении. По его словам, речь идет о захвате всей Донецкой и Луганской областей.