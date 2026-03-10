Наступ Росії на півдні може зірватися

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Українські військові активізували контратаки на півдні країни. За оцінкою аналітиків, ці дії можуть зірвати підготовку Росії до великого наступу навесні та влітку. Найактивніші бої тривають у Запорізькій області. Водночас російські війська продовжують перекидати туди підкріплення і намагаються просуватися до важливих позицій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Реклама

Читайте також:

Плани РФ

Аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що українські контратаки на півдні можуть вплинути на плани Росії щодо нової наступальної кампанії. Йдеться не лише про район Олександрівки та Гуляйполя. Сили оборони також активізували дії у західній частині Запорізької області. У звіті зазначено, що ці контратаки можуть мати тактичні, оперативні та стратегічні наслідки. За оцінкою експертів, вони здатні ускладнити або навіть зірвати плани російського наступу навесні та влітку 2026 року.

За словами речника оперативного командування "Південь" Владислава Волошина, російські війська вже перекинули додаткові сили на південні напрямки. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти та десантні частини, які росіяни переміщують із інших ділянок фронту.

"За даними нашої розвідки, противник зібрав певну кількість сил і засобів, перекинув їх з інших напрямків саме на південні напрямки, зокрема Гуляйпільський і Оріхівський, щоб тримати високий темп наступальних дій", — сказав Волошин.

Бої за плацдарм

Однією з ключових ділянок залишається захід Запорізької області — район біля колишнього Каховського водосховища. Там російські війська намагаються просунутися у бік Степногірська. Як пояснює речник, контроль над цим населеним пунктом може дати росіянам можливість впливати на підступи до Запоріжжя та важливі логістичні шляхи.

"Противник намагається просунутися в бік Степногірська, захопити і взяти під контроль цей плацдарм. Звідти відкривається шлях до Запоріжжя, а також можливість тримати під вогневим контролем логістичні шляхи", — зазначив Волошин.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські військові звільнили від окупантів майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося зачистити деякі населені пункти.

Також ми писали, що Володимир Зеленський назвав головну мету Росії у весняному наступі. За його словами, йдеться про захоплення всієї Донецької та Луганської областей.