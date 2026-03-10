Ким заявил об изменении тактики дроновых атак РФ на Николаевщине

Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Армия РФ начала действовать иначе во время атак на юг, в частности на Николаевскую область. Дроны окупантов все чаще запускают днем и летят они на объекты, которые могут вызвать резонанс среди людей. Кроме того, оккупанты используют беспилотники с видеосвязью.

Об этом в эфире "Єдині новини" сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Новая тактика атак

По словам Виталия Кима, в области ощутимы изменения в тактике вражеских ударов. Российские военные стали чаще применять дроны-камикадзе типа "Шахед" в дневное время. Также беспилотники используют с видеосвязью, что позволяет оператору видеть цель в режиме реального времени. Поэтому дроны иногда приходится сбивать прямо над городом. Ким отметил, что оккупанты намеренно выбирают объекты, удары по которым вызовут реакцию среди населения.

"Сейчас дроны отправляют намеренно на объекты, которые будут публичные. Нет никакого смысла бить по машине скорой помощи и это четко видно оператору, когда он наносит удар. Приходится по некоторым из них работать над городом, это все видят и это людей беспокоит", — сказал он.

Удары по общинам

Атаки происходят не только по самому Николаеву. Под удары регулярно попадают и общины области. По словам главы ОВА, там российские военные активно применяют FPV-дроны. Это небольшие беспилотники, которыми управляют в режиме реального времени. Ким также сообщил, что президент поручил усилить защиту от FPV-дронов в небольших прифронтовых городах. В области уже реализуют соответствующий план, однако детали из соображений безопасности не разглашают.

"Сейчас эту защиту усиливают, а соответствующий план уже реализуют. Детали не разглашают", — отметил Виталий Ким.

Напомним, мы сообщали, что российская авиация снова нанесла ракетный удар по острову Змеиный в Черном море. Для атаки использовали крылатые ракеты Х-22. Аналитики объясняют, что само присутствие Украины на Змеином до сих пор раздражает российских военных. Из-за этого враг тратит дорогие ракеты и задействует дальние бомбардировщики.

Также мы писали, что российский флот все реже выходит в Черное море и держит корабли в портах. Украинские морские дроны заставили их действовать осторожнее. Часть судов прячется в Новороссийске, а в Азовском море вообще нет носителей ракет.