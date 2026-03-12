РФ снова начала обстреливать Змеиный

Военный на острове Змеиный. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Остров Змеиный и в дальнейшем остается одной из ключевых точек в Черном море. Российские военные периодически демонстрируют активность вблизи него, но закрепиться там не могут. В Военно-морских силах отмечают, что любая попытка высадки для оккупантов обречена. Даже если бы россиянам удалось доставить туда военных, удерживать их на острове было бы почти невозможно.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал.

Высадка десанта

Высадка десанта на остров Змеиный практически невозможна. Украинские военные уже не раз доказали, что контролируют ситуацию вокруг этого участка моря. Даже если российским военным удалось бы попасть на остров, обеспечивать их там было бы чрезвычайно сложно. Логистика в этом районе делает длительное пребывание контингента почти нереальным.

"Высадить десант на Змеиный и закрепиться там — фактически невозможно. Это не просто сложная задача, а суицидальная миссия. Мы уже не раз доказывали это, и даже если бы российский контингент там появился, обеспечивать его было бы не менее сложно, чем доставить", — сказал Плетенчук.

Сбитие вертолета в море

На днях в Черном море российский вертолет пытался сесть на одну из подготовленных платформ, которые оккупанты используют для своих операций. Украинские военные провели комбинированную атаку. В ней применили различные средства, в частности безэкипажные системы, которые используют подразделения ВМС. По словам спикера, россияне периодически держат личный состав на таких платформах. Их используют для разведки и для создания опасности для гражданского судоходства в Черном море.

"Сюжет закончился для россиян довольно печально — Военно-морские силы уничтожили этот вертолет. Это была комбинированная и сложная атака, результатом которой стала потеря техники и невозможность использовать посадочную площадку на одной из платформ", — отметил Плетенчук.

Атаки на Змеиный

Российские войска продолжают регулярно атаковать остров Змеиный в Черном море. Для этого они используют дорогостоящее оружие — крылатые ракеты Х-22, управляемые авиабомбы и дальние бомбардировщики. Аналитики отмечают, что подобные удары выглядят малоэффективными. Площадь острова небольшая, а важных военных объектов там нет.

Несмотря на это, российская армия тратит на атаки дорогие ракеты и боеприпасы, стоимость которых может достигать миллионов долларов. Эксперты предполагают, что такие удары носят скорее демонстративный характер и связаны с тем, что само присутствие Украины на Змеином до сих пор раздражает российских военных.

