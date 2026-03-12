Руйнування підстанцій Одещини після атак РФ

Знищена підстанція на Одещині. Фото: скриншот з відео

В Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Про це повідомив народний депутат Олексій Кучеренко, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зруйновані підстанції

За словами Олексій Кучеренко, російські удари пошкодили не лише об’єкти генерації, а й магістральні мережі високої напруги — 750, 330 та 220 кіловольт. Саме вони передають електроенергію від електростанцій до регіональних мереж. Найбільших втрат зазнали підстанції оператора Укренерго. За попередніми даними, в області фактично не залишилося жодної повністю справної підстанції цієї компанії.

"В Одеській області немає жодної цілої підстанції НЕК "Укренерго". Руйнування магістральних підстанцій колосальні — замість необхідних 11 силових трансформаторів працює лише чотири", — зазначив депутат.

Масштаби ударів

Окремо Кучеренко повідомив про серйозні втрати у розподільчих мережах. За його словами, з початку минулого року російські атаки знищили 34 великі підстанції напругою 110 кВ. Це приблизно 45% від їх загальної кількості в області. Більшість пошкоджених об’єктів розташована в Одесі та передмісті. Деякі з них потрапляли під обстріли кілька разів.

"Що більше пошкоджена мережа, то менше електрики вона може передати і тим триваліші відключення. Перерозподілити навантаження вже майже неможливо — енергетики витягнули максимум із пошкодженої системи", — пояснив Кучеренко.

Довге відновлення

Через руйнування багато підстанцій зараз працюють лише частково або виконують роль розподільчих пунктів. Основне навантаження лягає на кабельні лінії, можливості яких обмежені. Відновлення може зайняти тривалий час. Виготовлення силових трансформаторів, вимикачів та систем релейного захисту іноді триває понад рік, тому ремонти можуть розтягнутися на місяці або навіть роки.

Атаки на енергосистему

Упродовж останніх місяців російські війська регулярно атакують енергетичну інфраструктуру Одещини. Під ударами опиняються підстанції та інші об’єкти енергосистеми, через що в області масштабні відключення електрики та аварійні ремонти.

Однією з найпотужніших атак стала масована повітряна атака у грудні 2025 року. Тоді російські війська завдали удару по енергетичних об’єктах півдня України, і значна частина ударів припала саме на Одещину. У результаті багато районів міста та області залишилися без світла, а також виникли перебої з водою та теплом.

Через постійні удари частина підстанцій у регіоні працює з пошкодженим обладнанням, а енергетики змушені відновлювати мережу після кожної нової атаки. Це ускладнює стабільне електропостачання та робить енергосистему області дуже вразливою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що згідно з ухваленим планом енергостійкості столиці, у Києві мають бути реалізовані проекти когенеративних установок та енергетичних островів. Окремі ОСББ чи житлові будинки можуть стати енергонезалежними.

Також ми писали, що у березні 2022 року в Україні запровадили заборону на відключення комунальних послуг через борги. Таке рішення ухвалили після введення воєнного стану. Однак зараз цей мораторій уже не діє, тому боржників знову можуть відключати від електропостачання.