Главная Одесса Почти половина электроподстанции Одесчины уничтожена ударами РФ

Почти половина электроподстанции Одесчины уничтожена ударами РФ

Дата публикации 12 марта 2026 11:50
Разрушение подстанций Одесской области после атак РФ
Уничтоженная подстанция в Одесской области. Фото: скриншот из видео

В Одесской области почти половина крупных электроподстанций уничтожена. Это приводит к серьёзным перебоям с подачей электроэнергии в регионе. После многочисленных атак часть энергетических объектов работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Разрушенные подстанции

По словам Алексей Кучеренко, российские удары повредили не только объекты генерации, но и магистральные сети высокого напряжения — 750, 330 и 220 киловольт. Именно они передают электроэнергию от электростанций к региональным сетям. Наибольшие потери понесли подстанции оператора Укрэнерго. По предварительным данным, в области фактически не осталось ни одной полностью исправной подстанции этой компании.

"В Одесской области нет ни одной целой подстанции НЭК "Укрэнерго". Разрушения магистральных подстанций колоссальные — вместо необходимых 11 силовых трансформаторов работает всего четыре", — отметил депутат.

Масштабы ударов

Отдельно Кучеренко сообщил о серьезных потерях в распределительных сетях. По его словам, с начала прошлого года российские атаки уничтожили 34 крупные подстанции напряжением 110 кВ. Это примерно 45% от их общего количества в области. Большинство поврежденных объектов расположено в Одессе и пригороде. Некоторые из них попадали под обстрелы несколько раз.

"Чем больше повреждена сеть, тем меньше электричества она может передать и тем продолжительнее отключения. Перераспределить нагрузку уже почти невозможно — энергетики вытянули максимум из поврежденной системы", — пояснил Кучеренко.

Долгое восстановление

Из-за разрушений многие подстанции сейчас работают лишь частично или выполняют роль распределительных пунктов. Основная нагрузка ложится на кабельные линии, возможности которых ограничены. Восстановление может занять длительное время. Изготовление силовых трансформаторов, выключателей и систем релейной защиты иногда длится больше года, поэтому ремонты могут растянуться на месяцы или даже годы.

Атаки на энергосистему

В течение последних месяцев российские войска регулярно атакуют энергетическую инфраструктуру Одесской области. Под ударами оказываются подстанции и другие объекты энергосистемы, из-за чего в области масштабные отключения электричества и аварийные ремонты.

Одной из самых мощных атак стала массированная воздушная атака в декабре 2025 года. Тогда российские войска нанесли удар по энергетическим объектам юга Украины, и значительная часть ударов пришлась именно на Одесскую область. В результате многие районы города и области остались без света, а также возникли перебои с водой и теплом.

Из-за постоянных ударов часть подстанций в регионе работает с поврежденным оборудованием, а энергетики вынуждены восстанавливать сеть после каждой новой атаки. Это затрудняет стабильное электроснабжение и делает энергосистему области очень уязвимой.

Напомним, мы сообщали, что согласно принятому плану энергоустойчивости столицы, в Киеве должны быть реализованы проекты когенеративных установок и энергетических островов. Отдельные ОСМД или жилые дома могут стать энергонезависимыми.

Также мы писали, что в марте 2022 года в Украине ввели запрет на отключение коммунальных услуг из-за долгов. Такое решение приняли после введения военного положения. Однако сейчас этот мораторий уже не действует, поэтому должников снова могут отключать от электроснабжения.

Одесса Одесская область Новости Одессы свет атака подстанция
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
