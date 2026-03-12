Разрушение подстанций Одесской области после атак РФ

Уничтоженная подстанция в Одесской области. Фото: скриншот из видео

В Одесской области почти половина крупных электроподстанций уничтожена. Это приводит к серьёзным перебоям с подачей электроэнергии в регионе. После многочисленных атак часть энергетических объектов работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Кучеренко, передает Новини.LIVE.

Разрушенные подстанции

По словам Алексей Кучеренко, российские удары повредили не только объекты генерации, но и магистральные сети высокого напряжения — 750, 330 и 220 киловольт. Именно они передают электроэнергию от электростанций к региональным сетям. Наибольшие потери понесли подстанции оператора Укрэнерго. По предварительным данным, в области фактически не осталось ни одной полностью исправной подстанции этой компании.

"В Одесской области нет ни одной целой подстанции НЭК "Укрэнерго". Разрушения магистральных подстанций колоссальные — вместо необходимых 11 силовых трансформаторов работает всего четыре", — отметил депутат.

Масштабы ударов

Отдельно Кучеренко сообщил о серьезных потерях в распределительных сетях. По его словам, с начала прошлого года российские атаки уничтожили 34 крупные подстанции напряжением 110 кВ. Это примерно 45% от их общего количества в области. Большинство поврежденных объектов расположено в Одессе и пригороде. Некоторые из них попадали под обстрелы несколько раз.

"Чем больше повреждена сеть, тем меньше электричества она может передать и тем продолжительнее отключения. Перераспределить нагрузку уже почти невозможно — энергетики вытянули максимум из поврежденной системы", — пояснил Кучеренко.

Долгое восстановление

Из-за разрушений многие подстанции сейчас работают лишь частично или выполняют роль распределительных пунктов. Основная нагрузка ложится на кабельные линии, возможности которых ограничены. Восстановление может занять длительное время. Изготовление силовых трансформаторов, выключателей и систем релейной защиты иногда длится больше года, поэтому ремонты могут растянуться на месяцы или даже годы.

Атаки на энергосистему

В течение последних месяцев российские войска регулярно атакуют энергетическую инфраструктуру Одесской области. Под ударами оказываются подстанции и другие объекты энергосистемы, из-за чего в области масштабные отключения электричества и аварийные ремонты.

Одной из самых мощных атак стала массированная воздушная атака в декабре 2025 года. Тогда российские войска нанесли удар по энергетическим объектам юга Украины, и значительная часть ударов пришлась именно на Одесскую область. В результате многие районы города и области остались без света, а также возникли перебои с водой и теплом.

Из-за постоянных ударов часть подстанций в регионе работает с поврежденным оборудованием, а энергетики вынуждены восстанавливать сеть после каждой новой атаки. Это затрудняет стабильное электроснабжение и делает энергосистему области очень уязвимой.

Напомним, мы сообщали, что согласно принятому плану энергоустойчивости столицы, в Киеве должны быть реализованы проекты когенеративных установок и энергетических островов. Отдельные ОСМД или жилые дома могут стать энергонезависимыми.

Также мы писали, что в марте 2022 года в Украине ввели запрет на отключение коммунальных услуг из-за долгов. Такое решение приняли после введения военного положения. Однако сейчас этот мораторий уже не действует, поэтому должников снова могут отключать от электроснабжения.