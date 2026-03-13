РФ атакувала порт на Одесчине 12 марта

Пожар в порту после атаки после атаки. Фото иллюстративное: Администрация морских портов Украины

Российские войска продолжают почти ежедневно атаковать Одесскую область ударными беспилотниками. На этой неделе воздушную тревогу из-за угрозы дронов в регионе объявляют по несколько раз в сутки. Во время одной из таких атак вечером 12 марта под удар попала портовая инфраструктура области. В результате попадания на территории порта вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Вечером 12 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказалась портовая инфраструктура, в результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта. После попадания вспыхнул пожар. Спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Дыра в потолке после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Сейчас на месте работают все необходимые службы. Специалисты ликвидируют последствия удара и оценивают нанесенные повреждения.

Последствия удара, фото: Олег Кипер/Telegram

Что известно об обстрелах

За минувшие сутки тревога в Одесской области звучала 5 раз. Во время вероятно последней атаки, которая длилась с 19:58 до 20:55, была повреждена портовая инфраструктура Одесской области. Во время каждой из тревог враг атаковал регион ударными БпЛА.

Атаки на порты

Порты Одесской области постоянно оказываются под прицелом врага. Россияне пытаются сорвать работу морского коридора. В результате атак страдают портовая и припортовая инфраструктура, а также гражданские суда.

В частности, вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировано попадание БпЛА в гражданское судно под флагом Панамы во время его выхода из порта Черноморска. Судно перевозило кукурузу. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа.

Угроза обстрелов

Россия может готовить новые обстрелы, поэтому в ближайшие дни стоит особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Ночью эта угроза, к счастью, не реализовалась, однако риск ударов остается и в последующие дни.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Из-за этого регион имеет серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также мы писали, остров Змеиный и в дальнейшем остается одной из ключевых точек в Черном море. Российские военные периодически демонстрируют активность вблизи него, но закрепиться там не могут.