Головна Одеса Замах на Зеленского — друга річниця удару по Одесі

Замах на Зеленского — друга річниця удару по Одесі

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 11:56
Друга річниця від удару по Одесі поруч із Зеленським
готель морвокзалу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 березня, минають два роки від потужного ракетного удару Росії по Одеському порту. Того ранку поруч із місцем прильоту ракети перебували президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс із делегацією.

Новини.LIVE вирішили пригадати події того дня.

Читайте також:

Замах на президента

Під час візиту прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Одеси його супроводжував президент Володимир Зеленський. Вони вирушили на Морський вокзал, щоб на власні осі побачити наслідки російського терору. У цей час РФ завдала удару по портовій інфраструктурі балістичною ракетою "Іскандер-М". Тривогу оголосили о 10:41, майже одразу пролунав потужний вибух, близько 10:43.

"Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", — заявляв тоді прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Річниця удару по порту в Одесі
Зеленський з прем'єр-міністром Греції біля собору. Фото: Новини.LIVE

Ракета "Іскандер-М" вибухнула за 500 метрів від Зеленського, а вибухову хмару бачили всі учасники візиту. Ймовірно, ціллю був кортеж президента.

Внаслідок удару загинуло п’ятеро людей. Також було відомо про поранених. Ракета вразила портову інфраструктуру.

"Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити", — заявляв в той день Володимир Зеленський.

Річниця удару по порту в Одесі
Президент України та прем'єр-міністр Греції. Фото: Новини.LIVE

Одеса прощалася із загиблими

В Одесі цього дня прощалися з людьми, які загинули 2 березня внаслідок атаки дронами на житловий будинок. Серед жертв – Анна та її чотиримісячний син Тимофій, а також ще кілька людей, зокрема лікар, який проживав у будинку. Унаслідок цієї атаки загинуло 12 осіб, серед них п’ять дітей: трирічний Марк, чотиримісячний Тимофій, Єлизавета, якій не виповнився рік, та дев’ятирічні Сергій і Злата.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. Воно виходило з порту Чорноморська та перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу. 

Також ми писали, що вночі 5 березня російські війська знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Через атаку загорілася територія недіючої бази відпочинку, крім цього пошкоджено будівлю та автомобілі.

Володимир Зеленський Одеса Одеська область обстріли Одеський порт Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
