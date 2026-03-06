Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вторая годовщина удару по Одессе — покушение на Зеленського

Вторая годовщина удару по Одессе — покушение на Зеленського

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 11:56
Вторая годовщина от удара по Одессе рядом с Зеленским
гостиница морвокзала. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 6 марта, прошло два года с ракетного удара РФ по порту в Одессе. В тот день рядом с местом прилета ракеты были президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с делегацией.

Новини.LIVE решили вспомнить события того дня.

Реклама
Читайте также:

Покушение на президента

Во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу его сопровождал президент Владимир Зеленский. Они отправились на Морской вокзал, чтобы воочию увидеть последствия российского террора. В это время РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре баллистической ракетой "Искандер-М". Тревогу объявили в 10:41, почти сразу раздался мощный взрыв, около 10:43.

"Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", — заявлял тогда премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Річниця удару по порту в Одесі
Зеленский с премьер-министром Греции возле собора. Фото: Новини.LIVE

Ракета "Искандер-М" взорвалась в 500 метрах от Зеленского, а взрывное облако видели все участники визита. Вероятно, целью был кортеж президента.

В результате удара погибли пять человек. Также было известно о раненых. Ракета поразила портовую инфраструктуру.

"Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить", — заявлял в тот день Владимир Зеленский.

Річниця удару по порту в Одесі
Президент Украины и премьер-министр Греции. Фото: Новини.LIVE

Одесса прощалась с погибшими

В Одессе в этот день прощались с людьми, которые погибли 2 марта в результате атаки дронами на жилой дом. Среди жертв — Анна и ее четырехмесячный сын Тимофей, а также еще несколько человек, в том числе врач, который проживал в доме. В результате этой атаки погибли 12 человек, среди них пять детей: трехлетний Марк, четырехмесячный Тимофей, Елизавета, которой не исполнился год, и девятилетние Сергей и Злата.

Напомним, мы сообщали, что вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. Оно выходило из порта Черноморска и перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа.

Также мы писали, что ночью 5 марта российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района. Из-за атаки загорелась территория недействующей базы отдыха, кроме этого повреждено здание и автомобили.

Владимир Зеленский Одесса Одесская область обстрелы Одесский порт Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации