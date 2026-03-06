Вторая годовщина от удара по Одессе рядом с Зеленским

гостиница морвокзала. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 6 марта, прошло два года с ракетного удара РФ по порту в Одессе. В тот день рядом с местом прилета ракеты были президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис с делегацией.

Новини.LIVE решили вспомнить события того дня.

Покушение на президента

Во время визита премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в Одессу его сопровождал президент Владимир Зеленский. Они отправились на Морской вокзал, чтобы воочию увидеть последствия российского террора. В это время РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре баллистической ракетой "Искандер-М". Тревогу объявили в 10:41, почти сразу раздался мощный взрыв, около 10:43.

"Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", — заявлял тогда премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Зеленский с премьер-министром Греции возле собора. Фото: Новини.LIVE

Ракета "Искандер-М" взорвалась в 500 метрах от Зеленского, а взрывное облако видели все участники визита. Вероятно, целью был кортеж президента.

В результате удара погибли пять человек. Также было известно о раненых. Ракета поразила портовую инфраструктуру.

"Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить", — заявлял в тот день Владимир Зеленский.

Президент Украины и премьер-министр Греции. Фото: Новини.LIVE

Одесса прощалась с погибшими

В Одессе в этот день прощались с людьми, которые погибли 2 марта в результате атаки дронами на жилой дом. Среди жертв — Анна и ее четырехмесячный сын Тимофей, а также еще несколько человек, в том числе врач, который проживал в доме. В результате этой атаки погибли 12 человек, среди них пять детей: трехлетний Марк, четырехмесячный Тимофей, Елизавета, которой не исполнился год, и девятилетние Сергей и Злата.

Напомним, мы сообщали, что вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. Оно выходило из порта Черноморска и перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа.

Также мы писали, что ночью 5 марта российские войска снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района. Из-за атаки загорелась территория недействующей базы отдыха, кроме этого повреждено здание и автомобили.