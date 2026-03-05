Видео
Взрывы раздаются на Одесчине — что известно об угрозе

Взрывы раздаются на Одесчине — что известно об угрозе

Дата публикации 5 марта 2026 16:04
В Одесской области были слышны взрывы, сегодня, 5 марта
Срочная новость

В Одессе сейчас, 5 марта, раздаются взрывы. Россияне атакуют область ударными БпЛА. Пока информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
