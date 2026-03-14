Порти Великої Одеси з початку року обробили 15 млн тонн вантажів

Перевалка зерна у портах.

З початку 2026 року українські морські порти обробили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Основне навантаження припадає на порти Великої Одеси, які залишаються ключовими для експорту під час війни. Робота портів триває попри постійні атаки на інфраструктуру та ризики для цивільного судноплавства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Адміністрацію морських портів України (АМПУ).

Реклама

Читайте також:

Повідомлення АМПУ. Фото: скриншот з facebook

Перевалка зерна в портах Одещини

З початку року через українські морські порти вже перевалили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Зокрема, це продукція аграрного сектору, метал, руда та інші товари, які відправляють на експорт морем. Йдеться про порти Одеси, Чорноморська та Південного, які залишаються ключовими для українського експорту.

Обстріли портової інфраструктури

Водночас портова інфраструктура продовжує працювати в умовах постійної небезпеки. З початку повномасштабного вторгнення, росіяни пошкодили або частково знищили 726 об’єктів портової інфраструктури. Майже половина цих руйнувань припала лише на 2025 рік.

У 2026 році атаки на порти тривають. За цей час пошкоджено 63 об’єкти портової інфраструктури та сім цивільних суден. Унаслідок ударів 28 людей отримали поранення або загинули.

Скільки всього перевезли вантажів морським коридором

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, з вересня 2023 року через Український морський коридор перевезли майже 179 мільйонів тонн вантажів. Із цього обсягу 107 мільйонів тонн становить зерно. За цей час українські порти обробили 7 087 суден.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба наголосив, що стабільна робота портів стала результатом щоденної праці тисяч людей, які працюють у складних умовах війни.

"За кожною тонною вантажу стоїть щоденна робота людей, які працюють під постійною загрозою обстрілів. Портовики, моряки, логісти, інженери забезпечують рух суден і виконання експортних контрактів у надзвичайно складних умовах. Завдяки цій роботі Український морський коридор залишається надійним маршрутом для світу і ключовим інструментом гарантування глобальної продовольчої безпеки", — сказав Олексій Кулеба.

