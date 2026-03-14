Порты Большой Одессы с начала года обработали 15 млн тонн грузов

Перевалка зерна в портах.

С начала 2026 года украинские морские порты обработали более 15 миллионов тонн грузов. Основная нагрузка приходится на порты Большой Одессы, которые остаются ключевыми для экспорта во время войны. Работа портов продолжается несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру и риски для гражданского судоходства.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Администрацию морских портов Украины (АМПУ).

Реклама

Сообщение АМПУ.

Перевалка зерна в портах Одесской области

С начала года через украинские морские порты уже перевалили более 15 миллионов тонн грузов. В частности, это продукция аграрного сектора, металл, руда и другие товары, которые отправляют на экспорт морем. Речь идет о портах Одессы, Черноморска и Южного, которые остаются ключевыми для украинского экспорта.

Обстрелы портовой инфраструктуры

В то же время портовая инфраструктура продолжает работать в условиях постоянной опасности. С начала полномасштабного вторжения, россияне повредили или частично уничтожили 726 объектов портовой инфраструктуры. Почти половина этих разрушений пришлась только на 2025 год.

В 2026 году атаки на порты продолжаются. За это время повреждены 63 объекта портовой инфраструктуры и семь гражданских судов. В результате ударов 28 человек получили ранения или погибли.

Сколько всего перевезли грузов по морскому коридору

По данным Министерства развития громад и территорий Украины, с сентября 2023 года через Украинский морской коридор перевезли почти 179 миллионов тонн грузов. Из этого объема 107 миллионов тонн составляет зерно. За это время украинские порты обработали 7 087 судов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития громад и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что стабильная работа портов стала результатом ежедневного труда тысяч людей, работающих в сложных условиях войны.

"За каждой тонной груза стоит ежедневная работа людей, которые работают под постоянной угрозой обстрелов. Портовики, моряки, логисты, инженеры обеспечивают движение судов и выполнение экспортных контрактов в чрезвычайно сложных условиях. Благодаря этой работе Украинский морской коридор остается надежным маршрутом для мира и ключевым инструментом обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — сказал Алексей Кулеба.

Напомним, после попаданий 7 марта в одном из портов вспыхнули резервуары с растительным маслом и поврежден зерновой склад. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что во время одной из атак вечером 12 марта под удар попала портовая инфраструктура региона. Из-за попадания возник пожар на территории порта.