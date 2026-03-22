Росіяни вже понад 180 разів атакували порти Одещини цього року

Наслідки атаки на судно у Чорному морі. Фото: АМПУ

Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини не припиняються, і цього року їх уже 180, і це більше, ніж було за весь 2025. Попри постійні атаки, порти продовжують працювати, а влада паралельно готує нові інфраструктурні проєкти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Атака на порти Великої Одеси

Олексій Кулеба наголосив, що для Одеської області порти мають стратегічне значення. Насамперед, бо це і логістика, і економіка, і стійкість країни під час війни.

"Одна з ключових тем — робота портів, безпека та залучення інвестицій. Для Одещини це стратегічно: порти — це логістика, економіка і стійкість країни", — сказав міністр.

За його словами, у 2026 році росіяни вже понад 180 разів атакували портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська. Для порівняння, за весь 2025 рік таких атак було близько 150.

"Окремо — про безпеку. У 2026 році інтенсивність атак на портову інфраструктуру Одеси та Чорноморська зросла. Ворог застосовує масовані удари і збільшує кількість БПЛА", — додав Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, зараз захист портів посилюють одразу в кількох напрямках. Йдеться про збільшення мобільно-вогневих груп, доукомплектування екіпажів БПЛА-перехоплювачів, нарощування РЕБ і тіснішу координацію з військовими. Він стверджує, що це вже вплинуло на результативність роботи ППО.

Розвиток портів на Одещині

Окремо Кулеба розповів про Чорноморський порт. За його словами, попри війну, інтерес інвесторів до нього не зник. Проєкт публічно-приватного партнерства вже перебуває на етапі розгляду заявок, а в самій Одеській області готують ще щонайменше чотири великі інфраструктурні проєкти.

"Україна отримує чіткий сигнал від міжнародного ринку: наші інфраструктурні активи залишаються затребуваними навіть у таких умовах. Це один із ключових елементів майбутнього відновлення України та її інтеграції у міжнародні логістичні маршрути", — додав Кулеба.

Нагадаємо, увечері 12 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під прицілом опинилася портова інфраструктура.Унаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Після влучання спалахнула пожежа.

Також ми писали, що в ніч на 20 березня російські війська атакували на Одещині два комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Вони були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.