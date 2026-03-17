На Одещині розвиватимуть дунайські порти: новий проєкт

Порт на Дунаї. Фото ілюстративне: Ізмаїльський порт

В Україні запускають дворічний експериментальний проєкт розвитку дунайських портів. Планують модернізувати інфраструктуру, підтримати логістику та залучити інвесторів у регіон. Очікується зростання вантажопотоку та збереження тисяч робочих місць у морській та транспортній галузях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Оновлення портів

Ініціатива передбачає створення єдиної філії Адміністрації морських портів України та реінвестування прибутку державних підприємств у відновлення портової інфраструктури та флоту. Для залізничних перевезень до портів Ізмаїл та Рені запровадять тарифні стимули, а портові збори спрямовуватимуть на розвиток регіону.

За словами заступника міністра Андрія Кашуби, проєкт забезпечить стабільну роботу 56 стивідорних компаній, збільшить гарантований вантажопотік до 2,5 млн тонн на рік та збереже близько 2 тисяч робочих місць у морській галузі й понад 3,5 тисячі — в Укрзалізниці.

"Експериментальний проєкт з розвитку Дунайських портів дозволить зберегти ключову роль Дунайського кластеру в експортно-імпортній логістиці України. Ми говоримо про рівні та конкурентні умови для бізнесу, стабільну роботу 56 стивідорних компаній та зростання гарантованого вантажопотоку до 2,5 млн тонн на рік. Окрім цього, запропоновані рішення дозволять зберегти близько 2000 робочих місць на підприємствах морегосподарського комплексу у регіоні та понад 3 500 АТ "Укрзалізниця"", — зазначив Андрій Кашуба.

Створення індустріальних парків

Особливу увагу приділять створенню індустріальних парків на територіях портів Ізмаїл, Рені та Українське Дунайське пароплавство, що сприятиме залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та збільшенню обсягів переробки вантажів.

Крім того, проєкт пропонує вирішення проблеми логістики до портів Великої Одеси через механізм усереднення тарифної відстані, який допоможе вирівняти вартість перевезень незалежно від маршруту та зменшити витрати й час доставки.

Перевалка вантажів

Станом на середину березня 2026 року порти Одещини залишаються головним морським хабом України, забезпечуючи понад 90% усього морського експорту країни. За перші місяці поточного року загальний обсяг перевалки в регіоні перевищив 15 мільйонів тонн. Основна частка вантажопотоку наразі припадає на глибоководні порти Великої Одеси — Чорноморськ, Одесу та Південний, які з початку року обробили близько 14,5 мільйона тонн вантажів, переважно агропродукції та металу.

Особливе значення в логістичній карті регіону продовжує відігравати Дунайський кластер. На початку повномасштабного вторгнення порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ фактично були єдиним морським вікном України, що дозволило країні уникнути повної експортної блокади. Якщо до 2022 року роль цих портів була другорядною, то на піку навантаження у 2023 році вони встановили історичний рекорд, переваливши 29 мільйонів тонн вантажів, що у шість разів перевищило їхні довоєнні показники.

Робота портів

Зараз, коли повноцінно функціонує "Український коридор", частина великих партій зерна та руди повернулася до глибоководних портів через вигіднішу вартість фрахту. Проте Дунайські порти зберігають статус стратегічного резерву та спеціалізуються на малотоннажних суднах, нафтопродуктах і шроті. Загальна проектна потужність портової інфраструктури Одещини до війни перевищувала 130 мільйонів тонн на рік, але сьогодні фактичні можливості обмежені через пошкодження понад 700 об'єктів інфраструктури внаслідок систематичних атак. Попри це, з моменту запуску альтернативного коридору через порти регіону пройшло вже понад 7 000 суден, що забезпечили експорт 179 мільйонів тонн продукції на світові ринки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч на 17 березня російські війська атакували південь Одеської області. Під удар потрапили енергетичні, промислові та портові об’єкти. На місцях виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також ми писали, що Росія регулярно намагається зірвати роботу українського зернового коридору. Під ударами опиняються порти, інфраструктура та цивільні судна. Чергова атака сталася ввечері 4 березня. У Чорному морі дрон РФ влучив в іноземне судно, яке виходило з порту.