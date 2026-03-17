Нічна атака на Одещину: пошкоджено енергетику та порти

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 17 березня російські війська атакували південь Одеської області. Під удар потрапили енергетичні, промислові та портові об’єкти. На місцях виникли пожежі, які рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Внаслідок удару, уночі 17 березня, на півдні Одещини пошкоджено території підприємств і частину обладнання. Через це в окремих населених пунктах з’явилися перебої з електропостачанням. Критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення, щоб підтримати роботу важливих об’єктів.

До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС Одеської області. Рятувальники працювали одразу на кількох локаціях. На місцях виникли пожежі, однак їх вдалося оперативно ліквідувати. До робіт залучили 6 одиниць техніки та 21 рятувальника. Також допомагали місцеві пожежні команди.

Вогнеборець приборкує пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Поточна ситуація

Станом на зараз усі загоряння ліквідовані. Інформації про загиблих чи постраждалих не надходило. Водночас енергетики продовжують стабілізувати ситуацію з електропостачанням у постраждалих районах. У ДТЕК зазначають, що у частині Ізмаїльського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Без електропостачання наразі майже 7 тисяч абонентів.

Рятувальники ліквідовують наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Тривогу у Білгороді-Дністровському та Ізмаїльському районах Одещини оголосили о 00:40. Повідомлялося про рух ударних безпілотників у напрямку півдня області. Перші вибухи пролунали в Ізмаїлі вже близько 01:56. Відбій дали о 02:36.

Надзвичайники гасять пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Протидія ворогу

Удари українських сил по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму поступово зменшують можливості Росії атакувати південь України, зокрема Одещину. Саме півострів залишається ключовою базою для запуску ракет і контролю Чорного моря, однак регулярні ураження складів, техніки та систем ППО послаблюють ці спроможності. Як пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук, знищення радіолокаційних і розвідувальних засобів відкриває шлях до подальших ударів по військовій інфраструктурі РФ. Крім того, атаки впливають на логістику — зокрема, обмежують використання Керченського мосту. У результаті російська армія має менше ресурсів і можливостей для ударів по південних регіонах України.

Пожежа на місці влучання. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE писали про другу річницю російського обстрілу Одеси. 15 березня 2024 року, російські війська завдали подвійного ракетного удару по Одесі. Ракети влучили у дитячий табір на Дачі Ковалевського. Унаслідок атаки загинула 21 людина, ще 74 отримали поранення.

Також ми повідомляли про те, що в ніч на 16 березня російські війська атакували Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, житлові будинки та міську інфраструктуру. У будівлі дошкільного закладу вибито десятки вікон, постраждали також альтанки на території. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених.