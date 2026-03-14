В Одесі лунають потужні вибухи

В Одесі лунають потужні вибухи

Дата публікації: 14 березня 2026 17:23
Вибух в Одесі. Фото ілюстративне: скриншот із відео

В Одесі зараз, 15 березня, пролунали потужні вибухи. Місто під атакою російських ударних дронів, які летять з Чорного моря.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Реклама
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі 14 березня — що відомо

Вибухи в Одесі пролунали сьогодні о 17:23, перед цим у місті уже вдруге за ранок була оголошена повітряна тривога. Військові повідомляли про рух ударних дронів з акваторії Чорного моря.

В Одесі лунають потужні вибухи - фото 2
Допис очільника Одеської ОВА. Фото: скриншот з Telegram

Де оголосили повітряну тривогу 14 березня 

Наразі повітряна тривога оголошена в Одеському районі, у Дніпропетровській, Запоріжській та частково у Сумській областях, а також у Луганській, Донецькій та в Криму.

В Одесі лунають потужні вибухи - фото 3
Карта повітряних тривог станом на 17:37 14 березня. Фото: скриншот з alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по приміському поїзді на Харківщині у ніч проти 14 березня. Машиніст і його помічник отримали уламкові поранення.

Також ми писали, що росіяни завдали ракетного удару по Броварах на Київщині. Станом на 04:43 було відомо про одного загиблого.

Окрім цього, в ніч проти 13 березня окупанти атакували дронами місто Балаклія на Харківщині. БпЛА влучив по території житлової забудови.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Лілія Швець
