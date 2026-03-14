В Одессе раздаются мощные взрывы

Взрыв в Одессе.

В Одессе сейчас, 15 марта, прогремели мощные взрывы. Город под атакой российских ударных дронов, которые летят с Черного моря.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Реклама

Сообщение Воздушных сил ВСУ.

Взрывы в Одессе 14 марта — что известно

Взрывы в Одессе прогремели сегодня в 17:23, перед этим в городе уже второй раз за утро была объявлена воздушная тревога. Военные сообщали о движении ударных дронов из акватории Черного моря.

Сообщение главы Одесской ОГА.

Где объявили воздушную тревогу 14 марта

Сейчас воздушная тревога объявлена в Одесском районе, в Днепропетровской, Запорожской и частично в Сумской областях, а также в Луганской, Донецкой и в Крыму.

Карта воздушных тревог по состоянию на 17:37 14 марта.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по пригородному поезду на Харьковщине в ночь на 14 марта. Машинист и его помощник получили осколочные ранения.

Также мы писали, что россияне нанесли ракетный удар по Броварам Киевской области. По состоянию на 04:43 было известно об одном погибшем.

Кроме этого, в ночь на 13 марта оккупанты атаковали дронами город Балаклея на Харьковщине. БпЛА попал по территории жилой застройки.