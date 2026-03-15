Два роки тому ракетний удар Росії по Одесі забрав 21 життя
Два роки тому, 15 березня 2024 року, російські війська завдали подвійного ракетного удару по Одесі. Ракети влучили у дитячий табір на Дачі Ковалевського. Унаслідок атаки загинула 21 людина, ще 74 отримали поранення.
Сьогодні Новини.LIVE згадують той трагічний день та жертв атаки.
Удар по Одесі 15 березня 2024
Перша ракета влучила о 11:03 по території дитячого табору "Мрія". Вибух зруйнував триповерхову будівлю табору та пошкодив прилеглу територію. На місце одразу почали прибувати рятувальники, медики та поліцейські. Вони розбирали завали, шукали людей під уламками та надавали допомогу пораненим.
Через півгодини після першого удару російські війська випустили ще одну ракету по тому самому місцю. У цей момент на території вже працювали екстрені служби.
Жертви унаслідок атаки на Одесі
Унаслідок подвійного удару загинула 21 людина. Серед жертв — колишній перший заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін.
Також загинули підполковник поліції Олександр Гостіщев і поліцейський Андрій Боярський. У Боярського залишилася тримісячна донька.
Серед загиблих були і рятувальники, а також медики. Під час виконання службових обов’язків загинули Сергій Ротару та Віталій Алімов. Останній отримав важкі поранення і помер у лікарні наступного дня.
Ще 74 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — рятувальники, медики, поліцейські та цивільні мешканці міста.
Що пошкоджено унаслідок удару
Удар спричинив значні руйнування в районі атаки. Щонайменше чотири житлові будинки були повністю зруйновані. Ще 64 будівлі зазнали пошкоджень. Також постраждали станція технічного обслуговування, газопровід і рятувальна техніка, яка працювала на місці ліквідації наслідків першого удару.
Ця атака на той час стала однією з найкривавіших для Одеси від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Нагадаємо, роком пізніше на підстанції швидкої допомоги відкрили меморіальну дошку фельдшеру Сергію Ротару, який загинув, рятуючи людей після ракетного удару.
Також ми писали, що рівно через рік у цей самий день росіяни знову обстріляли Одесу. У ніч проти 15 березня 2025 року російські війська двічі здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси постраждала будівля приватного підприємства.
