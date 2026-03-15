Два роки тому ракетний удар Росії по Одесі забрав 21 життя

Рятувальники на місці влучання у дитячий табір в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Два роки тому, 15 березня 2024 року, російські війська завдали подвійного ракетного удару по Одесі. Ракети влучили у дитячий табір на Дачі Ковалевського. Унаслідок атаки загинула 21 людина, ще 74 отримали поранення.

Сьогодні Новини.LIVE згадують той трагічний день та жертв атаки.

Удар по Одесі 15 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Удар по Одесі 15 березня 2024

Перша ракета влучила о 11:03 по території дитячого табору "Мрія". Вибух зруйнував триповерхову будівлю табору та пошкодив прилеглу територію. На місце одразу почали прибувати рятувальники, медики та поліцейські. Вони розбирали завали, шукали людей під уламками та надавали допомогу пораненим.

Робота рятувальних служб на місці "прильоту". Фото: ДСНС Одещини

Через півгодини після першого удару російські війська випустили ще одну ракету по тому самому місцю. У цей момент на території вже працювали екстрені служби.

Автувка без скла через обстріл. Фото: Новини.LIVE

Жертви унаслідок атаки на Одесі

Унаслідок подвійного удару загинула 21 людина. Серед жертв — колишній перший заступник міського голови Одеси Сергій Тетюхін.

Перший заступник мера Одеси Сергій Тетюхін. Фото: facebook.com/stetukhin

Також загинули підполковник поліції Олександр Гостіщев і поліцейський Андрій Боярський. У Боярського залишилася тримісячна донька.

Серед загиблих були і рятувальники, а також медики. Під час виконання службових обов’язків загинули Сергій Ротару та Віталій Алімов. Останній отримав важкі поранення і помер у лікарні наступного дня.

Олександр Гостищев, Дмитро Абраменко, Денис Колесніков, Віталій Алимов, Сергій Ротару. Фото Нацполіція. Фотоколаж: Новини.LIVE

Ще 74 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — рятувальники, медики, поліцейські та цивільні мешканці міста.

Автівка швидкої допомоги, яку пошкодили росіяни. Фото: Новини.LIVE

Що пошкоджено унаслідок удару

Удар спричинив значні руйнування в районі атаки. Щонайменше чотири житлові будинки були повністю зруйновані. Ще 64 будівлі зазнали пошкоджень. Також постраждали станція технічного обслуговування, газопровід і рятувальна техніка, яка працювала на місці ліквідації наслідків першого удару.

Екстренні служби на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Ця атака на той час стала однією з найкривавіших для Одеси від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, роком пізніше на підстанції швидкої допомоги відкрили меморіальну дошку фельдшеру Сергію Ротару, який загинув, рятуючи людей після ракетного удару.

Також ми писали, що рівно через рік у цей самий день росіяни знову обстріляли Одесу. У ніч проти 15 березня 2025 року російські війська двічі здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу в Одесі частково зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено легковий автомобіль. У передмісті Одеси постраждала будівля приватного підприємства.