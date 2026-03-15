Два года назад ракетный удар России по Одессе унес 21 жизнь

Спасатели на месте попадания в детский лагерь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Два года назад, 15 марта 2024 года, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Одессе. Ракеты попали в детский лагерь на Даче Ковалевского. В результате атаки погиб 21 человек, ещё 74 получили ранения.

Сегодня Новини.LIVE вспоминают тот трагический день и жертв атаки.

Читайте также:

Удар по Одессе 15 марта 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Удар по Одессе 15 марта 2024 года

Первая ракета попала в 11:03 по территории детского лагеря "Мрия". Взрыв разрушил трехэтажное здание лагеря и повредил прилегающую территорию. На место сразу начали прибывать спасатели, медики и полицейские. Они разбирали завалы, искали людей под обломками и оказывали помощь раненым.

Работа спасательных служб на месте "прилета". Фото: ГСЧС Одесской области

Через полчаса после первого удара российские войска выпустили еще одну ракету по тому же месту. В этот момент на территории уже работали экстренные службы.

Машина без стекол из-за обстрела. Фото: Новини.LIVE

Жертвы в результате атаки на Одессе

В результате двойного удара погиб 21 человек. Среди жертв — бывший первый заместитель городского головы Одессы Сергей Тетюхин.

Первый заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин. Фото: facebook.com/stetukhin

Также погибли подполковник полиции Александр Гостищев и полицейский Андрей Боярский. У Боярского осталась трехмесячная дочь.

Среди погибших были и спасатели, а также медики. Во время выполнения служебных обязанностей погибли Сергей Ротару и Виталий Алимов. Последний получил тяжелые ранения и скончался в больнице на следующий день.

Александр Гостищев, Дмитрий Абраменко, Денис Колесников, Виталий Алимов, Сергей Ротару. Фото Нацполиция. Фотоколлаж: Новини.LIVE

Еще 74 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — спасатели, медики, полицейские и гражданские жители города.

Машина скорой помощи, которую повредили россияне. Фото: Новини.LIVE

Что повреждено в результате удара

Удар вызвал значительные разрушения в районе атаки. По меньшей мере четыре жилых дома были полностью разрушены. Еще 64 здания получили повреждения, также пострадали станция технического обслуживания, газопровод и спасательная техника, которая работала на месте ликвидации последствий первого удара.

Экстренные службы на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Эта атака на то время стала одной из самых кровавых для Одессы с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, годом позже на подстанции скорой помощи открыли мемориальную доску фельдшеру Сергею Ротару, который погиб, спасая людей после ракетного удара.

Также мы писали, что ровно через год в этот же день россияне снова обстреляли Одессу. В ночь на 15 марта 2025 года российские войска дважды совершили атаку на Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела в Одессе частично разрушен частный жилой дом и поврежден легковой автомобиль. В пригороде Одессы пострадало здание частного предприятия.