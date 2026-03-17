Одесса Ночная атака на Одесчину: повреждены энергетика и порты

Ночная атака на Одесчину: повреждены энергетика и порты

Дата публикации 17 марта 2026 09:12
Ночная атака на Одесскую область: повреждены энергетика и порты
Пожар после атаки после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 17 марта российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали энергетические, промышленные и портовые объекты. На местах возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

В результате удара, ночью 17 марта, на юге Одесской области повреждены территории предприятий и часть оборудования. Из-за этого в отдельных населенных пунктах появились перебои с электроснабжением. Критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, чтобы поддержать работу важных объектов.

К ликвидации последствий привлекли подразделения ГСЧС Одесской области. Спасатели работали сразу на нескольких локациях. На местах возникли пожары, однако их удалось оперативно ликвидировать. К работам привлекли 6 единиц техники и 21 спасателя. Также помогали местные пожарные команды.

Атака на Одещину 17 березня
Огнеборец укрощает пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Текущая ситуация

По состоянию на сейчас все возгорания ликвидированы. Информации о погибших или пострадавших не поступало. В то же время энергетики продолжают стабилизировать ситуацию с электроснабжением в пострадавших районах. В ДТЭК отмечают, что в части Измаильского района пропал свет из-за локальной аварии в сети. Без электроснабжения сейчас почти 7 тысяч абонентов.

Атака на Одещину 17 березня
Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Тревогу в Белгороде-Днестровском и Измаильском районах Одесской области объявили в 00:40. Сообщалось о движении ударных беспилотников в направлении юга области. Первые взрывы прозвучали в Измаиле уже около 01:56. Отбой дали в 02:36.

Атака на Одещину 17 березня
Чрезвычайники тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Противодействие врагу

Удары украинских сил по военным объектам во временно оккупированном Крыму постепенно уменьшают возможности России атаковать юг Украины, в частности Одесскую область. Именно полуостров остается ключевой базой для запуска ракет и контроля Черного моря, однако регулярные поражения складов, техники и систем ПВО ослабляют эти возможности. Как пояснил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, уничтожение радиолокационных и разведывательных средств открывает путь к дальнейшим ударам по военной инфраструктуре РФ. Кроме того, атаки влияют на логистику — в частности, ограничивают использование Керченского моста. В результате российская армия имеет меньше ресурсов и возможностей для ударов по южным регионам Украины.

Атака на Одещину 17 березня
Пожар на месте попадания. Фото: Олег Кипер/Telegram

Напомним, журналисты Новини.LIVE писали о второй годовщине российского обстрела Одессы. 15 марта 2024 года, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Одессе. Ракеты попали в детский лагерь на Даче Ковалевского. В результате атаки погиб 21 человек, еще 74 получили ранения.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 16 марта российские войска атаковали Черноморск в Одесской области. В результате удара поврежден детский сад, жилые дома и городская инфраструктура. В здании дошкольного учреждения выбиты десятки окон, пострадали также беседки на территории. По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
