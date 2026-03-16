Одесская область после ночной атаки: повреждены детсад и дома

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Одесчина после ночной атаки: повреждены детсад и дома

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 09:18
Выбитые окна детсада. Фото: скриншот из видео

В ночь на 16 марта российские войска снова атаковали Черноморск в Одесской области. В результате удара поврежден детский сад, жилые дома и городская инфраструктура. В здании дошкольного учреждения выбиты десятки окон, пострадали также беседки на территории. По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева.

Последствия удара

После ночной атаки в Черноморске зафиксировали повреждения гражданских объектов. Среди них — детский сад. В здании выбито не менее 25 окон, также повреждены беседки на территории заведения. Ударной волной задело и жилые дома рядом. Во многих квартирах повылетали стекла.

"Самое главное, что нет человеческих жертв", — отметил Василий Гуляев.

Пострадала и городская инфраструктура. Из-за поврежденной трубы временно перестал работать бювет. Коммунальщики сообщили, что ремонт уже начали, и подачу воды планируют восстановить примерно через два часа.

Работа коммунальщиков

С утра на месте работают работники коммунальных служб. Они будут помогать жителям закрывать выбитые окна и ликвидировать последствия обстрела. Также приедет специальная комиссия, которая будет фиксировать повреждения имущества и принимать заявления от людей.

Жителей просят по возможности быть дома, чтобы специалисты могли быстрее осмотреть поврежденные квартиры и оформить необходимые документы.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области вчера объявили в 21:21. Первые взрывы прогремели уже около 21:25. Мониторинговые каналы сообщали о движении 15 ударных дронов в направлении Черноморска и Одессы. Отбой прозвучал в 23:12.

Напомним, мы сообщали, что РФ вечером, 15 марта, атаковала дронами Запорожье. В результате обстрела были повреждены дома. Ранения получили 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар по пригородному поезду на Харьковщине в ночь на 14 марта. Машинист и его помощник получили осколочные ранения. Им оказали всю необходимую помощь на месте.

Одесская область атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации