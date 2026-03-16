Одесская область после ночной атаки: повреждены детсад и дома

Выбитые окна детсада. Фото: скриншот из видео

В ночь на 16 марта российские войска снова атаковали Черноморск в Одесской области. В результате удара поврежден детский сад, жилые дома и городская инфраструктура. В здании дошкольного учреждения выбиты десятки окон, пострадали также беседки на территории. По предварительным данным, обошлось без погибших и раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева.

Реклама

Читайте также:

Последствия удара

После ночной атаки в Черноморске зафиксировали повреждения гражданских объектов. Среди них — детский сад. В здании выбито не менее 25 окон, также повреждены беседки на территории заведения. Ударной волной задело и жилые дома рядом. Во многих квартирах повылетали стекла.

"Самое главное, что нет человеческих жертв", — отметил Василий Гуляев.

Пострадала и городская инфраструктура. Из-за поврежденной трубы временно перестал работать бювет. Коммунальщики сообщили, что ремонт уже начали, и подачу воды планируют восстановить примерно через два часа.

Работа коммунальщиков

С утра на месте работают работники коммунальных служб. Они будут помогать жителям закрывать выбитые окна и ликвидировать последствия обстрела. Также приедет специальная комиссия, которая будет фиксировать повреждения имущества и принимать заявления от людей.

Жителей просят по возможности быть дома, чтобы специалисты могли быстрее осмотреть поврежденные квартиры и оформить необходимые документы.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесской области вчера объявили в 21:21. Первые взрывы прогремели уже около 21:25. Мониторинговые каналы сообщали о движении 15 ударных дронов в направлении Черноморска и Одессы. Отбой прозвучал в 23:12.

Напомним, мы сообщали, что РФ вечером, 15 марта, атаковала дронами Запорожье. В результате обстрела были повреждены дома. Ранения получили 18-летний мужчина и женщины 48 и 81 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также мы писали, что российские войска нанесли удар по пригородному поезду на Харьковщине в ночь на 14 марта. Машинист и его помощник получили осколочные ранения. Им оказали всю необходимую помощь на месте.