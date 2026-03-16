Одещина після нічної атаки: пошкоджено дитсадок і будинки

Вибиті вікна дитсадка. Фото: скриншот з відео

В ніч на 16 березня російські війська знову атакували Чорноморськ на Одещині. Внаслідок удару пошкоджено дитячий садок, житлові будинки та міську інфраструктуру. У будівлі дошкільного закладу вибито десятки вікон, постраждали також альтанки на території. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і поранених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Чорноморська Василя Гуляєва.

Наслідки удару

Після нічної атаки у Чорноморську зафіксували пошкодження цивільних об’єктів. Серед них — дитячий садок. У будівлі вибито щонайменше 25 вікон, також пошкоджені альтанки на території закладу. Ударною хвилею зачепило й житлові будинки поруч. У багатьох квартирах повилітали шибки.

"Найголовніше, що нема людських жертв", — зазначив Василь Гуляєв.

Постраждала і міська інфраструктура. Через пошкоджену трубу тимчасово перестав працювати бювет. Комунальники повідомили, що ремонт уже розпочали, і подачу води планують відновити приблизно за дві години.

Робота комунальників

Від ранку на місці працюють працівники комунальних служб. Вони допомагатимуть мешканцям закривати вибиті вікна та ліквідовувати наслідки обстрілу. Також приїде спеціальна комісія, яка фіксуватиме пошкодження майна та прийматиме заяви від людей.

Мешканців просять по можливості бути вдома, щоб спеціалісти могли швидше оглянути пошкоджені квартири та оформити необхідні документи.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в Одеській області вчора оголосили о 21:21. Перші вибухи пролунали вже близько 21:25. Моніторингові канали повідомляли про рух 15 ударних дронів у напрямку Чорноморська та Одеси. Відбій пролунав о 23:12.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ ввечері, 15 березня, атакувала дронами Запоріжжя. Внаслідок обстрілу були пошкоджені будинки. Поранень дістали 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну медичну допомогу.

Також ми писали, що російські війська завдали удару по приміському поїзді на Харківщині у ніч проти 14 березня. Машиніст і його помічник отримали уламкові поранення. Їм надали всю необхідну допомогу на місці.