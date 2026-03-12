Как удары ВСУ меняют ситуацию в Крыму

Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Временно оккупированный Крым сохраняет статус важнейшего военного плацдарма РФ, используемого для ракетных обстрелов Украины и контроля акватории Черного моря. Регулярные атаки украинских сил по военным объектам полуострова уже начали подрывать боеспособность российской армии на южном направлении.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал.

Удары по Крыму

Украинские военные продолжают атаковать военные объекты России в оккупированном Крыму. В частности, 10 марта беспилотники поразили автоцистерны на нефтебазе в поселке Азовское Джанкойского района. Удар нанесли дронами украинского производства, которые могут нести боевую часть весом до 60-100 килограммов. Российские власти Крыма официально эту атаку не комментировали. В то же время украинские военные уже неоднократно сообщали об уничтожении там техники, складов и систем противовоздушной обороны.

"После того, как поражаются такие средства разведки и радиолокации, становится возможным поражение складов, техники и других военных объектов", — пояснил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Роль Крыма

Крым для России остается важной военной базой. Именно оттуда оккупанты запускают ракеты по разным регионам Украины и контролируют часть воздушного пространства над Черным и Азовским морями. На полуострове размещены аэродромы, с которых работает морская авиация. Она патрулирует акваторию, пытается противодействовать беспилотникам и поддерживает военные операции.

"Крым для россиян — это не только символическая территория. Это важная стратегическая база, которая влияет на ход боевых действий на юге", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Мост и логистика

Россия также использует Крым для переброски техники и военных. Частично это происходит через Керченский мост, хотя после предыдущих ударов его возможности ограничены. По словам представителя ВМС, мост до сих пор функционирует, но полностью использовать его проектные возможности россияне не могут. В то же время для армии РФ главным логистическим инструментом остается железная дорога.

"Мост получил серьезные повреждения, поэтому полноценно выполнять свою роль он не может, хотя переброска техники и личного состава там все же происходит", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что силы обороны Украины продолжают системные удары по временно оккупированным территориям. 11-12 марта поражены объекты противовоздушной обороны, склады боеприпасов и логистики врага и временно оккупированных территориях, в частности в Крыму. Масштабы ущерба уточняются, но удары уже существенно снизили боевые возможности оккупантов.

Также мы писали, что украинские Силы специальных операций продолжают атаки на оккупированные территории Крыма и Донбасса. Эти действия системно снижают боевой потенциал российских войск и ослабляют их оборонительные возможности.