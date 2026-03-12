https://t.me/GeneralStaffZSU/35981

Украина уничтожила технику РФ в Крыму и на востоке
Украинские силы обороны продолжают наносить систематические удары по военным объектам на временно оккупированных территориях. В период с 11 по 12 марта под огневое поражение попали позиции ПВО, склады с боеприпасами и логистические узлы противника, в том числе в Крыму. Несмотря на то что окончательный масштаб потерь еще устанавливается, зафиксировано значительное снижение боевого потенциала оккупационных войск.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Удары по оккупированным территориям
Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов на временно оккупированных территориях. В Крыму, вблизи Севастополя, уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300. На востоке Украины украинские войска уничтожили пусковую установку ЗРК С-300В в районе Боровенек (Луганской обл.) и командно-наблюдательный пункт вблизи Васильевки (Запорожской обл.).
Также поражены склады боеприпасов и материально-технических средств в Дубовском, ремонтное подразделение артиллерийской бригады в Акимовке и эшелон с ГСМ в Должанске. В Донецкой области во время удара по полевому артскладу уничтожено более 6000 боеприпасов.
"Системное поражение средств противовоздушной обороны, военной логистики, складов боеприпасов и пунктов управления противника существенно снижает его способности по обеспечению войск и ведению боевых действий", — говорится в сообщении Генштаба.
Подвоз техники
Зафиксирована переброска военной станции спутниковой связи в Севастополь. Машина двигалась в направлении Камышовой бухты. Станция обеспечивает управление подразделениями, передачу оперативных данных и координацию между уровнями командования. Это важная военная цель для украинских сил.
Что известно о технике
С-300 - это зенитный ракетный комплекс для поражения авиации, ракет и ударных беспилотников на средних и больших высотах. Комплекс включает пусковые установки, радиолокационные станции и командные пункты, что обеспечивает быструю реакцию на угрозу с воздуха.
Мобильный комплекс для передачи оперативных данных, управления подразделениями и интеграции в цифровые системы командования. Обеспечивает стабильную связь между различными уровнями управления на фронте, включая передачу картографических данных, разведданных и командных приказов.
Напомним, мы сообщали, что Силы специальных операций продолжают атаки на оккупированные территории Крыма и Донбасса. В Севастополе ССО уничтожили радиолокационную станцию 64Н6Е с антенной, которая служила "глазами" для С-300 и С-400.
Также мы писали, что российские войска начали использовать новую тактику атак на юге Украины. Речь идет о дронах-камикадзе с видеосвязью, которые оператор может корректировать во время полета. Поэтому беспилотники иногда прорываются ближе к населенным пунктам. Такие атаки уже фиксируют и на Николаевщине.
Читайте Новини.LIVE!