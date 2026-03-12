Видео
Главная Одесса Украина уничтожила технику РФ в Крыму и на востоке

Украина уничтожила технику РФ в Крыму и на востоке

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 12:55
https://t.me/GeneralStaffZSU/35981
ЗРК С-300 РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские силы обороны продолжают наносить систематические удары по военным объектам на временно оккупированных территориях. В период с 11 по 12 марта под огневое поражение попали позиции ПВО, склады с боеприпасами и логистические узлы противника, в том числе в Крыму. Несмотря на то что окончательный масштаб потерь еще устанавливается, зафиксировано значительное снижение боевого потенциала оккупационных войск.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также:

Удары по оккупированным территориям

Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов на временно оккупированных территориях. В Крыму, вблизи Севастополя, уничтожена радиолокационная станция ЗРК С-300. На востоке Украины украинские войска уничтожили пусковую установку ЗРК С-300В в районе Боровенек (Луганской обл.) и командно-наблюдательный пункт вблизи Васильевки (Запорожской обл.).

Также поражены склады боеприпасов и материально-технических средств в Дубовском, ремонтное подразделение артиллерийской бригады в Акимовке и эшелон с ГСМ в Должанске. В Донецкой области во время удара по полевому артскладу уничтожено более 6000 боеприпасов.

"Системное поражение средств противовоздушной обороны, военной логистики, складов боеприпасов и пунктов управления противника существенно снижает его способности по обеспечению войск и ведению боевых действий", — говорится в сообщении Генштаба.

Подвоз техники

Зафиксирована переброска военной станции спутниковой связи в Севастополь. Машина двигалась в направлении Камышовой бухты. Станция обеспечивает управление подразделениями, передачу оперативных данных и координацию между уровнями командования. Это важная военная цель для украинских сил.

Что известно о технике

С-300 - это зенитный ракетный комплекс для поражения авиации, ракет и ударных беспилотников на средних и больших высотах. Комплекс включает пусковые установки, радиолокационные станции и командные пункты, что обеспечивает быструю реакцию на угрозу с воздуха.

Мобильный комплекс для передачи оперативных данных, управления подразделениями и интеграции в цифровые системы командования. Обеспечивает стабильную связь между различными уровнями управления на фронте, включая передачу картографических данных, разведданных и командных приказов.

Напомним, мы сообщали, что Силы специальных операций продолжают атаки на оккупированные территории Крыма и Донбасса. В Севастополе ССО уничтожили радиолокационную станцию 64Н6Е с антенной, которая служила "глазами" для С-300 и С-400.

Также мы писали, что российские войска начали использовать новую тактику атак на юге Украины. Речь идет о дронах-камикадзе с видеосвязью, которые оператор может корректировать во время полета. Поэтому беспилотники иногда прорываются ближе к населенным пунктам. Такие атаки уже фиксируют и на Николаевщине.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
