РФ использует на юге новые шахемы

Дрон, который сбили. Фото иллюстративное: Александр Федиенко

Оккупанты начали применять на юге новую тактику — использование управляемых дронов-камикадзе с прямой видеосвязью. Операторы могут менять курс прямо во время атаки, что позволяет беспилотникам чаще прорываться к жилым массивам. В частности, такие удары уже фиксируются на территории Николаевщины.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Новая тактика

Российская армия начала применять дроны-камикадзе с видеосвязью. Оператор видит картинку с беспилотника и может управлять им во время полета. Из-за этого дрон сложнее сбить средствами радиоэлектронной борьбы. Если раньше РЭБ сбивал беспилотник с курса, то теперь оператор может быстро исправить траекторию.

"Когда работает наш РЭБ, он сбивает дрон с курса. Но когда есть видеосвязь, оператор корректирует его онлайн и наводит на цель", — пояснил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Атака района

Ночью и в течение предыдущего дня российские войска атаковали Баштанский район Николаевской области. Под ударом оказалась транспортная и промышленная инфраструктура. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Власти отмечают, что большинство дронов все же сбивают силы обороны.

"На сегодня пострадавших нет, погибших в этом году тоже нет. В целом количество жертв в регионе значительно уменьшается", — отметил Ким.

Безопасность области

Несмотря на новую тактику врага, украинские силы обороны контролируют ситуацию на южном направлении. По словам чиновников, у российской армии ограниченные возможности для масштабного наступления. Впрочем атаки беспилотников продолжаются, и иногда люди могут видеть их уже над городами.

"Мы видим дефицит у них ресурсов. Те средства, которые есть на южном направлении, наши силы обороны контролируют", — подчеркнул Ким.

Удары по Крыму

Украинские военные регулярно атакуют объекты российской армии в оккупированном Крыму. Цель таких операций — не только уничтожение техники, но и ослабление возможностей врага вести войну. Полуостров стал важной военной базой России, откуда запускают ракеты и дроны и обеспечивают группировку на южном направлении. Именно поэтому Силы обороны пытаются системно бить по военным целям в Крыму. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, удары по полуострову также направлены на ослабление российской противовоздушной обороны и логистики. Это усложняет врагу контроль воздушного пространства и поддержку ракетно-дронных атак по материковой Украине, в частности по южным регионам.

