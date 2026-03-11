РФ використовує на півдні нові шахеди

Дрон, який збили. Фото ілюстративне: Олександр Федієнко

Російські війська почали використовувати нову тактику атак на півдні України. Йдеться про дрони-камікадзе з відеозв’язком, які оператор може коригувати під час польоту. Через це безпілотники інколи прориваються ближче до населених пунктів. Такі атаки вже фіксують і на Миколаївщині.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нова тактика

Російська армія почала застосовувати дрони-камікадзе з відеозв’язком. Оператор бачить картинку з безпілотника та може керувати ним під час польоту. Через це дрон складніше збити засобами радіоелектронної боротьби. Якщо раніше РЕБ збивав безпілотник із курсу, то тепер оператор може швидко виправити траєкторію.

"Коли працює наш РЕБ, він збиває дрон із курсу. Але коли є відеозв’язок, оператор коригує його онлайн і наводить на ціль", — пояснив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Атака району

Вночі та протягом попереднього дня російські війська атакували Баштанський район Миколаївської області. Під ударом опинилася транспортна та промислова інфраструктура. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Влада зазначає, що більшість дронів все ж збивають сили оборони.

"На сьогодні постраждалих немає, загиблих цього року теж немає. Загалом кількість жертв у регіоні значно зменшується", — зазначив Кім.

Безпека області

Попри нову тактику ворога, українські сили оборони контролюють ситуацію на південному напрямку. За словами посадовців, у російської армії обмежені можливості для масштабного наступу. Втім атаки безпілотників продовжуються, і іноді люди можуть бачити їх уже над містами.

"Ми бачимо дефіцит у них ресурсів. Ті засоби, які є на південному напрямку, наші сили оборони контролюють", — наголосив Кім.

Удари по Криму

Українські військові регулярно атакують об’єкти російської армії в окупованому Криму. Мета таких операцій — не лише знищення техніки, а й послаблення можливостей ворога вести війну. Півострів став важливою військовою базою Росії, звідки запускають ракети й дрони та забезпечують угруповання на південному напрямку. Саме тому Сили оборони намагаються системно бити по військових цілях у Криму. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, удари по півострову також спрямовані на ослаблення російської протиповітряної оборони та логістики. Це ускладнює ворогу контроль повітряного простору й підтримку ракетно-дронових атак по материковій Україні, зокрема по південних регіонах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у середу, 11 березня, російські війська дронами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі серед цивільного населення.

Також ми писали, що під час повітряної атаки, 4 березня, один із безпілотників влучив у залізничний потяг на Миколаївщині. Удар стався в межах міста. Наразі відомо про одного постраждалого.