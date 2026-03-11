ССО атакуют Крым и Донбасс, снижая потенциал врага

Момент удара ССО. Фото: скриншот из видео

Подразделения украинских ССО планомерно наносят удары по объектам в Крыму и на Донбассе. Подобная активность носит системный характер, что ведет к постепенной деградации боевой мощи противника и подрыву его оборонительных рубежей на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Силы специальных операций.

Реклама

Читайте также:

Атаки на Крым

В Севастополе ССО уничтожили радиолокационную станцию 64Н6Е с антенной, которая служила "глазами" для С-300 и С-400. В Широкой Балке в Донецкой области детонация боеприпасов уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения. Склады беспилотников и материально-технических средств поражены соответственно в Новозлатополе и Марьяновке в Запорожье.

Middle-strike удары позволяют поражать цели на сотни километров в глубину оккупированных территорий. Подпольщики Движения сопротивления помогают точности ударов, делая их более эффективными. Уничтожение арсеналов, РЛС и МТЗ существенно ослабляет оборонительные и наступательные возможности врага. Силы специальных операций будут продолжать асимметричные действия для стратегического ослабления российской армии в войне против Украины.

Новые дроны

Россия начала применять новые дроны-камикадзе с видеосвязью, которые оператор может корректировать во время полета. Благодаря этому беспилотники сложнее сбивать средствами радиоэлектронной борьбы, и они иногда прорываются ближе к населенным пунктам. Ночью и днем такие атаки уже фиксировали на юге Украины, в частности в Баштанском районе Николаевской области. Несмотря на новую тактику врага, украинские силы обороны контролируют ситуацию, а большинство дронов уничтожаются.

Удар по полуострову

9 марта украинские силы провели операцию во временно оккупированном Крыму. Было уничтожено скоростной десантный катер БК-16 в Новоозерном, три зенитных комплекса "Панцирь-С1" и базу с четырьмя станциями управления беспилотниками "Орион" на аэродроме Кировское. По словам представителя ВМС Плетенчука, такие потери ослабляют возможности России контролировать воздух над морем, хотя угроза беспилотников остается.

Напомним, мы сообщали, что Российский флот все реже выходит в Черное море и держит корабли в портах. Украинские морские дроны заставили их действовать осторожнее. Часть судов прячется в Новороссийске, а в Азовском море вообще нет носителей ракет.

Также мы писали, что украинские воины продолжают уничтожать военные объекты во временно оккупированном Крыму. На этот раз под огнем оказались системы ПВО, десантный катер и база беспилотников. Часть техники оккупантов уничтожили, другую - серьезно повредили.