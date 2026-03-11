ССО атакують Крим та Донбас, знижуючи потенціал ворога

Момент удару ССО. Фото: скриншот з відео

Українські Сили спеціальних операцій продовжують атаки на окуповані території Криму та Донбасу. Ці дії системно знижують бойовий потенціал російських військ і послаблюють їхні оборонні можливості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Атаки на Крим

У Севастополі ССО знищили радіолокаційну станцію 64Н6Е з антеною, що слугувала "очима" для С-300 та С-400. У Широкій Балці на Донеччині детонація боєприпасів знищила склад ракетно-артилерійського озброєння. Склади безпілотників і матеріально-технічних засобів уражено відповідно в Новозлатополі та Мар’янівці на Запоріжжі.

Middle-strike удари дозволяють вражати цілі на сотні кілометрів у глибину окупованих територій. Підпільники Руху опору допомагають точності ударів, роблячи їх ефективнішими. Знищення арсеналів, РЛС і МТЗ суттєво послаблює оборонні та наступальні можливості ворога. Сили спеціальних операцій продовжуватимуть асиметричні дії для стратегічного знесилення російської армії у війні проти України.

Нові дрони

Росія почала застосовувати нові дрони-камікадзе з відеозв’язком, які оператор може коригувати під час польоту. Завдяки цьому безпілотники складніше збивати засобами радіоелектронної боротьби, і вони інколи прориваються ближче до населених пунктів. Вночі та вдень такі атаки вже фіксували на півдні України, зокрема в Баштанському районі Миколаївщини. Попри нову тактику ворога, українські сили оборони контролюють ситуацію, а більшість дронів знищуються.

Удар по півострову

9 березня українські сили провели операцію в тимчасово окупованому Криму. Було знищено швидкісний десантний катер БК-16 у Новоозерному, три зенітні комплекси "Панцир-С1" та базу з чотирма станціями управління безпілотниками "Оріон" на аеродромі Кіровське. За словами речника ВМС Плетенчука, такі втрати послаблюють можливості Росії контролювати повітря над морем, хоча загроза безпілотників залишається.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Російський флот дедалі рідше виходить у Чорне море і тримає кораблі в портах. Українські морські дрони змусили їх діяти обережніше. Частина суден ховається в Новоросійську, а в Азовському морі взагалі немає носіїв ракет.

Також ми писали, що українські воїни продовжують нищити військові об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Цього разу під вогнем опинилися системи ППО, десантний катер і база безпілотників. Частину техніки окупантів знищили, іншу — серйозно пошкодили.