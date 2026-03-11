Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Крим залишився без ППО після атаки спецпризначенців

Крим залишився без ППО після атаки спецпризначенців

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 14:23
ССО атакують Крим та Донбас, знижуючи потенціал ворога
Момент удару ССО. Фото: скриншот з відео

Українські Сили спеціальних операцій продовжують атаки на окуповані території Криму та Донбасу. Ці дії системно знижують бойовий потенціал російських військ і послаблюють їхні оборонні можливості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Реклама
Читайте також:

Атаки на Крим

У Севастополі ССО знищили радіолокаційну станцію 64Н6Е з антеною, що слугувала "очима" для С-300 та С-400. У Широкій Балці на Донеччині детонація боєприпасів знищила склад ракетно-артилерійського озброєння. Склади безпілотників і матеріально-технічних засобів уражено відповідно в Новозлатополі та Мар’янівці на Запоріжжі.

Middle-strike удари дозволяють вражати цілі на сотні кілометрів у глибину окупованих територій. Підпільники Руху опору допомагають точності ударів, роблячи їх ефективнішими. Знищення арсеналів, РЛС і МТЗ суттєво послаблює оборонні та наступальні можливості ворога. Сили спеціальних операцій продовжуватимуть асиметричні дії для стратегічного знесилення російської армії у війні проти України.

Нові дрони

Росія почала застосовувати нові дрони-камікадзе з відеозв’язком, які оператор може коригувати під час польоту. Завдяки цьому безпілотники складніше збивати засобами радіоелектронної боротьби, і вони інколи прориваються ближче до населених пунктів. Вночі та вдень такі атаки вже фіксували на півдні України, зокрема в Баштанському районі Миколаївщини. Попри нову тактику ворога, українські сили оборони контролюють ситуацію, а більшість дронів знищуються.

Удар по півострову

9 березня українські сили провели операцію в тимчасово окупованому Криму. Було знищено швидкісний десантний катер БК-16 у Новоозерному, три зенітні комплекси "Панцир-С1" та базу з чотирма станціями управління безпілотниками "Оріон" на аеродромі Кіровське. За словами речника ВМС Плетенчука, такі втрати послаблюють можливості Росії контролювати повітря над морем, хоча загроза безпілотників залишається.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Російський флот дедалі рідше виходить у Чорне море і тримає кораблі в портах. Українські морські дрони змусили їх діяти обережніше. Частина суден ховається в Новоросійську, а в Азовському морі взагалі немає носіїв ракет.

Також ми писали, що українські воїни продовжують нищити військові об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Цього разу під вогнем опинилися системи ППО, десантний катер і база безпілотників. Частину техніки окупантів знищили, іншу — серйозно пошкодили.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси атака Сили спеціальних операцій
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації