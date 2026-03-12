https://t.me/GeneralStaffZSU/35981

ЗРК С-300 РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України продовжують системні удари по тимчасово окупованих територіях. 11–12 березня уражено об’єкти протиповітряної оборони, склади боєприпасів та логістики ворога та тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Масштаби збитків уточнюються, але удари вже суттєво знизили бойові можливості окупантів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генральний штаб ЗСУ.

Удари по окупованим територіям

Сили оборони України продовжують нищити окупантів на тимчасово окупованих територіях. У Криму, поблизу Севастополя, знищено радіолокаційну станцію ЗРК С-300. На сході України українські війська знищили пускову установку ЗРК С-300В у районі Боровеньок (Луганської обл.) та командно-спостережний пункт поблизу Василівки (Запорізької обл.).

Також уражено склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів у Дубівському, ремонтний підрозділ артилерійської бригади в Якимівці та ешелон із ПММ у Довжанську. У Донецькій області під час удару по польовому артскладу знищено понад 6000 боєприпасів.

"Системне ураження засобів протиповітряної оборони, військової логістики, складів боєприпасів та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій", — йдеться у повідомлені Генштабу.

Підвіз техніки

Зафіксовано переброску військової станції супутникового зв’язку до Севастополя. Машина рухалася у напрямку Камишової бухти. Станція забезпечує управління підрозділами, передачу оперативних даних та координацію між рівнями командування. Це важлива військова ціль для українських сил.

Що відомо про техніку

С-300 — це зенітний ракетний комплекс для ураження авіації, ракет і ударних безпілотників на середніх та великих висотах. Комплекс включає пускові установки, радіолокаційні станції та командні пункти, що забезпечує швидку реакцію на загрозу з повітря.

Мобільний комплекс для передачі оперативних даних, управління підрозділами та інтеграції у цифрові системи командування. Забезпечує стабільний зв’язок між різними рівнями управління на фронті, включно з передачою картографічних даних, розвідданих та командних наказів.

