Навіщо Росії Крим і як удари ЗСУ змінюють ситуацію

Тимчасово окупований Крим залишається ключовою військовою базою Росії. Саме звідти запускають ракети по Україні та контролюють частину Чорного моря. Водночас українські сили регулярно атакують військові об’єкти на півострові. Такі удари вже впливають на можливості російської армії на південному фронті.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів.

Удари по Криму

Українські військові продовжують атакувати військові об’єкти Росії в окупованому Криму. Зокрема, 10 березня безпілотники уразили автоцистерни на нафтобазі в селищі Азовське Джанкойського району. Удар завдали дронами українського виробництва, які можуть нести бойову частину вагою до 60–100 кілограмів. Російська влада Криму офіційно цю атаку не коментувала. Водночас українські військові вже неодноразово повідомляли про знищення там техніки, складів і систем протиповітряної оборони.

"Після того, як уражаються такі засоби розвідки і радіолокації, стає можливим ураження складів, техніки та інших військових об’єктів", — пояснив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Роль Криму

Крим для Росії залишається важливою військовою базою. Саме звідти окупанти запускають ракети по різних регіонах України та контролюють частину повітряного простору над Чорним і Азовським морями. На півострові розміщені аеродроми, з яких працює морська авіація. Вона патрулює акваторію, намагається протидіяти безпілотникам і підтримує військові операції.

"Крим для росіян — це не лише символічна територія. Це важлива стратегічна база, яка впливає на перебіг бойових дій на півдні", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Міст і логістика

Росія також використовує Крим для перекидання техніки та військових. Частково це відбувається через Керченський міст, хоча після попередніх ударів його можливості обмежені. За словами речника ВМС, міст досі функціонує, але повністю використовувати його проектні можливості росіяни не можуть. Водночас для армії РФ головним логістичним інструментом залишається залізниця.

"Міст отримав серйозні пошкодження, тому повноцінно виконувати свою роль він не може, хоча перекидання техніки та особового складу там все ж відбувається", — сказав Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сили оборони України продовжують системні удари по тимчасово окупованих територіях. 11–12 березня уражено об’єкти протиповітряної оборони, склади боєприпасів та логістики ворога та тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Масштаби збитків уточнюються, але удари вже суттєво знизили бойові можливості окупантів.

Також ми писали, що українські Сили спеціальних операцій продовжують атаки на окуповані території Криму та Донбасу. Ці дії системно знижують бойовий потенціал російських військ і послаблюють їхні оборонні можливості.