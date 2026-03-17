В Одесской области будут развивать дунайские порты: новый проект

Порт на Дунае. Фото иллюстративное: Измаильский порт

В Украине запускают двухлетний экспериментальный проект развития дунайских портов. Планируют модернизировать инфраструктуру, поддержать логистику и привлечь инвесторов в регион. Ожидается рост грузопотока и сохранение тысяч рабочих мест в морской и транспортной отраслях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Обновление портов

Инициатива предусматривает создание единого филиала Администрации морских портов Украины и реинвестирование прибыли государственных предприятий в восстановление портовой инфраструктуры и флота. Для железнодорожных перевозок в порты Измаил и Рени введут тарифные стимулы, а портовые сборы будут направлять на развитие региона.

По словам заместителя министра Андрея Кашубы, проект обеспечит стабильную работу 56 стивидорных компаний, увеличит гарантированный грузопоток до 2,5 млн тонн в год и сохранит около 2 тысяч рабочих мест в морской отрасли и более 3,5 тысячи — в Укрзализныце.

"Экспериментальный проект по развитию Дунайских портов позволит сохранить ключевую роль Дунайского кластера в экспортно-импортной логистике Украины. Мы говорим о равных и конкурентных условиях для бизнеса, стабильной работе 56 стивидорных компаний и росте гарантированного грузопотока до 2,5 млн тонн в год. Кроме этого, предложенные решения позволят сохранить около 2000 рабочих мест на предприятиях морехозяйственного комплекса в регионе и более 3 500 АО "Укрзализныця"", — отметил Андрей Кашуба.

Создание индустриальных парков

Особое внимание уделят созданию индустриальных парков на территориях портов Измаил, Рени и Украинское Дунайское пароходство, что будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению объемов переработки грузов.

Кроме того, проект предлагает решение проблемы логистики к портам Большой Одессы через механизм усреднения тарифного расстояния, который поможет выровнять стоимость перевозок независимо от маршрута и уменьшить расходы и время доставки.

Перевалка грузов

По состоянию на середину марта 2026 года порты Одесской области остаются главным морским хабом Украины, обеспечивая более 90% всего морского экспорта страны. За первые месяцы текущего года общий объем перевалки в регионе превысил 15 миллионов тонн. Основная доля грузопотока сейчас приходится на глубоководные порты Большой Одессы — Черноморск, Одессу и Южный, которые с начала года обработали около 14,5 миллиона тонн грузов, преимущественно агропродукции и металла.

Особое значение в логистической карте региона продолжает играть Дунайский кластер. В начале полномасштабного вторжения порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск фактически были единственным морским окном Украины, что позволило стране избежать полной экспортной блокады. Если до 2022 года роль этих портов была второстепенной, то на пике нагрузки в 2023 году они установили исторический рекорд, перевалив 29 миллионов тонн грузов, что в шесть раз превысило их довоенные показатели.

Работа портов

Сейчас, когда полноценно функционирует "Украинский коридор", часть крупных партий зерна и руды вернулась в глубоководные порты из-за более выгодной стоимости фрахта. Однако Дунайские порты сохраняют статус стратегического резерва и специализируются на малотоннажных судах, нефтепродуктах и шроте. Общая проектная мощность портовой инфраструктуры Одесской области до войны превышала 130 миллионов тонн в год, но сегодня фактические возможности ограничены из-за повреждения более 700 объектов инфраструктуры в результате систематических атак. Несмотря на это, с момента запуска альтернативного коридора через порты региона прошло уже более 7 000 судов, которые обеспечили экспорт 179 миллионов тонн продукции на мировые рынки.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 17 марта российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали энергетические, промышленные и портовые объекты. На местах возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также мы писали, что Россия регулярно пытается сорвать работу украинского зернового коридора. Под ударами оказываются порты, инфраструктура и гражданские суда. Очередная атака произошла вечером 4 марта. В Черном море дрон РФ попал в иностранное судно, которое выходило из порта.