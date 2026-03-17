Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине будут развивать дунайские порты: новый проект

На Одесчине будут развивать дунайские порты: новый проект

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 15:10
В Одесской области будут развивать дунайские порты: новый проект
Порт на Дунае. Фото иллюстративное: Измаильский порт

В Украине запускают двухлетний экспериментальный проект развития дунайских портов. Планируют модернизировать инфраструктуру, поддержать логистику и привлечь инвесторов в регион. Ожидается рост грузопотока и сохранение тысяч рабочих мест в морской и транспортной отраслях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Обновление портов

Инициатива предусматривает создание единого филиала Администрации морских портов Украины и реинвестирование прибыли государственных предприятий в восстановление портовой инфраструктуры и флота. Для железнодорожных перевозок в порты Измаил и Рени введут тарифные стимулы, а портовые сборы будут направлять на развитие региона.

По словам заместителя министра Андрея Кашубы, проект обеспечит стабильную работу 56 стивидорных компаний, увеличит гарантированный грузопоток до 2,5 млн тонн в год и сохранит около 2 тысяч рабочих мест в морской отрасли и более 3,5 тысячи — в Укрзализныце.

"Экспериментальный проект по развитию Дунайских портов позволит сохранить ключевую роль Дунайского кластера в экспортно-импортной логистике Украины. Мы говорим о равных и конкурентных условиях для бизнеса, стабильной работе 56 стивидорных компаний и росте гарантированного грузопотока до 2,5 млн тонн в год. Кроме этого, предложенные решения позволят сохранить около 2000 рабочих мест на предприятиях морехозяйственного комплекса в регионе и более 3 500 АО "Укрзализныця"", —  отметил Андрей Кашуба.

Создание индустриальных парков

Особое внимание уделят созданию индустриальных парков на территориях портов Измаил, Рени и Украинское Дунайское пароходство, что будет способствовать привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению объемов переработки грузов.

Кроме того, проект предлагает решение проблемы логистики к портам Большой Одессы через механизм усреднения тарифного расстояния, который поможет выровнять стоимость перевозок независимо от маршрута и уменьшить расходы и время доставки.

Перевалка грузов

По состоянию на середину марта 2026 года порты Одесской области остаются главным морским хабом Украины, обеспечивая более 90% всего морского экспорта страны. За первые месяцы текущего года общий объем перевалки в регионе превысил 15 миллионов тонн. Основная доля грузопотока сейчас приходится на глубоководные порты Большой Одессы — Черноморск, Одессу и Южный, которые с начала года обработали около 14,5 миллиона тонн грузов, преимущественно агропродукции и металла.

Особое значение в логистической карте региона продолжает играть Дунайский кластер. В начале полномасштабного вторжения порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск фактически были единственным морским окном Украины, что позволило стране избежать полной экспортной блокады. Если до 2022 года роль этих портов была второстепенной, то на пике нагрузки в 2023 году они установили исторический рекорд, перевалив 29 миллионов тонн грузов, что в шесть раз превысило их довоенные показатели.

Работа портов

Сейчас, когда полноценно функционирует "Украинский коридор", часть крупных партий зерна и руды вернулась в глубоководные порты из-за более выгодной стоимости фрахта. Однако Дунайские порты сохраняют статус стратегического резерва и специализируются на малотоннажных судах, нефтепродуктах и шроте. Общая проектная мощность портовой инфраструктуры Одесской области до войны превышала 130 миллионов тонн в год, но сегодня фактические возможности ограничены из-за повреждения более 700 объектов инфраструктуры в результате систематических атак. Несмотря на это, с момента запуска альтернативного коридора через порты региона прошло уже более 7 000 судов, которые обеспечили экспорт 179 миллионов тонн продукции на мировые рынки.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 17 марта российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали энергетические, промышленные и портовые объекты. На местах возникли пожары, которые спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также мы писали, что Россия регулярно пытается сорвать работу украинского зернового коридора. Под ударами оказываются порты, инфраструктура и гражданские суда. Очередная атака произошла вечером 4 марта. В Черном море дрон РФ попал в иностранное судно, которое выходило из порта.

Одесская область Одесский порт
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации