Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Порт Чорноморськ на Одещині запроваджує нові правила роботи

Порт Чорноморськ на Одещині запроваджує нові правила роботи

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 13:19
Порт Чорноморськ на Одещині запроваджує нові правила роботи
Чорноморський порт. Фото ілюстративне: ДП "МТП "Чорноморськ"

На Одещині вперше державний порт проводить онлайн-аукціон на перевантаження мінеральних добрив. Торги відбудуться 25 березня 2026 року та пройдуть за англійським типом — ціна зростає. Пілотний проєкт має на меті прозорість, чесні тарифи та відкритий доступ до портових потужностей. Ринок вже виявив високий інтерес до нового формату торгів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Реклама
Читайте також:

Пілотний проєкт

Через аукціон на Prozorro.Продажі надаватимуть послуги з перевантаження в Чорноморському порту імпортних мінеральних добрив (крім карбаміду), навалом або в біг-бегах. Модель участі спрощена: предметом аукціону є робота крана, а доступ до причалів компенсується окремо, залежно від типу вантажу.

"В умовах жорсткої конкуренції з боку приватних портових операторів державні стивідорні компанії потребують нових моделей співпраці з ринком. Пілот у Чорноморському порту має на меті встановлення справедливих ринкових тарифів, усунення будь-яких закритих домовленостей та демонстрацію конкурентоспроможності державних портів", — наголосив Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Як взяти участь

Щоб подати пропозицію, потрібно зареєструватися на одному з акредитованих електронних майданчиків Prozorro.Продажі та подати цінову пропозицію до 25 березня. Аукціон відкритий для українських та іноземних вантажовласників.

Міжнародний досвід

Запуск аукціонів спирається на українські та світові практики. Наприклад, Укрзалізниця вперше в Україні ввела відкриті аукціони на вагони, що підвищило ефективність використання активів і зміцнило довіру клієнтів. Подібні механізми давно використовуються у багатьох галузях світу — від енергетики до телекомунікацій.

Попередні консультації показали високий інтерес контрагентів до участі в торгах. Аукціонний формат обіцяє привабливі умови і для іноземних вантажовласників, що напряму працюватимуть із державним портом. Прозорі механізми підвищують ефективність державних активів і зміцнюють довіру ринку.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Україні стартує дворічний пілотний проєкт з розвитку дунайських портів. Передбачено модернізацію інфраструктури, покращення логістичних процесів та залучення інвестицій у регіон. Завдяки цьому прогнозується збільшення вантажопотоків і збереження тисяч робочих місць у морській та транспортній сферах.

Також ми писали про те, що з початку 2026 року українські морські порти перевалили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Головне навантаження лягає на порти Великої Одеси, що залишаються стратегічно важливими для експорту в умовах війни. Робота портів продовжується незважаючи на постійні атаки на інфраструктуру та загрози для цивільного судноплавства.

порт Одеська область
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації