Порт Чорноморськ на Одещині запроваджує нові правила роботи

На Одещині вперше державний порт проводить онлайн-аукціон на перевантаження мінеральних добрив. Торги відбудуться 25 березня 2026 року та пройдуть за англійським типом — ціна зростає. Пілотний проєкт має на меті прозорість, чесні тарифи та відкритий доступ до портових потужностей. Ринок вже виявив високий інтерес до нового формату торгів.

Читайте також:

Пілотний проєкт

Через аукціон на Prozorro.Продажі надаватимуть послуги з перевантаження в Чорноморському порту імпортних мінеральних добрив (крім карбаміду), навалом або в біг-бегах. Модель участі спрощена: предметом аукціону є робота крана, а доступ до причалів компенсується окремо, залежно від типу вантажу.

"В умовах жорсткої конкуренції з боку приватних портових операторів державні стивідорні компанії потребують нових моделей співпраці з ринком. Пілот у Чорноморському порту має на меті встановлення справедливих ринкових тарифів, усунення будь-яких закритих домовленостей та демонстрацію конкурентоспроможності державних портів", — наголосив Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Як взяти участь

Щоб подати пропозицію, потрібно зареєструватися на одному з акредитованих електронних майданчиків Prozorro.Продажі та подати цінову пропозицію до 25 березня. Аукціон відкритий для українських та іноземних вантажовласників.

Міжнародний досвід

Запуск аукціонів спирається на українські та світові практики. Наприклад, Укрзалізниця вперше в Україні ввела відкриті аукціони на вагони, що підвищило ефективність використання активів і зміцнило довіру клієнтів. Подібні механізми давно використовуються у багатьох галузях світу — від енергетики до телекомунікацій.

Попередні консультації показали високий інтерес контрагентів до участі в торгах. Аукціонний формат обіцяє привабливі умови і для іноземних вантажовласників, що напряму працюватимуть із державним портом. Прозорі механізми підвищують ефективність державних активів і зміцнюють довіру ринку.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Україні стартує дворічний пілотний проєкт з розвитку дунайських портів. Передбачено модернізацію інфраструктури, покращення логістичних процесів та залучення інвестицій у регіон. Завдяки цьому прогнозується збільшення вантажопотоків і збереження тисяч робочих місць у морській та транспортній сферах.

Також ми писали про те, що з початку 2026 року українські морські порти перевалили понад 15 мільйонів тонн вантажів. Головне навантаження лягає на порти Великої Одеси, що залишаються стратегічно важливими для експорту в умовах війни. Робота портів продовжується незважаючи на постійні атаки на інфраструктуру та загрози для цивільного судноплавства.