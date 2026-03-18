Порт Черноморск в Одесской области вводит новые правила работы

В Одесской области впервые государственный порт проводит онлайн-аукцион на перегрузку минеральных удобрений. Торги состоятся 25 марта 2026 года и пройдут по английскому типу — цена растет. Пилотный проект имеет целью прозрачность, честные тарифы и открытый доступ к портовым мощностям. Рынок уже проявил высокий интерес к новому формату торгов.

Пилотный проект

Через аукцион на Prozorro.Продажи будут предоставлять услуги по перегрузке в Черноморском порту импортных минеральных удобрений (кроме карбамида), навалом или в биг-бегах. Модель участия упрощена: предметом аукциона является работа крана, а доступ к причалам компенсируется отдельно, в зависимости от типа груза.

"В условиях жесткой конкуренции со стороны частных портовых операторов государственные стивидорные компании нуждаются в новых моделях сотрудничества с рынком. Пилот в Черноморском порту имеет целью установление справедливых рыночных тарифов, устранение любых закрытых договоренностей и демонстрацию конкурентоспособности государственных портов", — подчеркнул Вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

Как принять участие

Чтобы подать предложение, нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных электронных площадок Prozorro.Продажи и подать ценовое предложение до 25 марта. Аукцион открыт для украинских и иностранных грузовладельцев.

Международный опыт

Запуск аукционов опирается на украинские и мировые практики. Например, Укрзализныця впервые в Украине ввела открытые аукционы на вагоны, что повысило эффективность использования активов и укрепило доверие клиентов. Подобные механизмы давно используются во многих отраслях мира — от энергетики до телекоммуникаций.

Предварительные консультации показали высокий интерес контрагентов к участию в торгах. Аукционный формат обещает привлекательные условия и для иностранных грузовладельцев, которые напрямую будут работать с государственным портом. Прозрачные механизмы повышают эффективность государственных активов и укрепляют доверие рынка.

