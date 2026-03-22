Атака дронами: на Одесчине в Маяках восстановили мост через Днестр

Мост через Днестр в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

В Одесской области завершили восстановление моста через Днестр в селе Маяки. Переправа получила повреждения в конце 2025 года во время атаки российских дронов. Сейчас мост снова работает в штатном режиме, а транспорт движется по двум полосам.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Читайте также:

Мост в Маяках восстановили

Алексей Кулеба отметил, что стабильное сообщение с юго-западной частью области имеет стратегическое значение и для логистики, и для мобильности людей. По его словам, на объекте уже выполнили весь необходимый аварийный ремонт. После этого движение транспорта удалось полностью восстановить.

"Обеспечение стабильного транспортного сообщения с юго-западной частью Одесской области является одним из ключевых приоритетов правительства в контексте логистики грузов и мобильности граждан", — написал министр.

Табличка на въезде в Маяки. Фото: Виктор Микита/Telegram

Резервные варианты

Отдельно в правительстве уже продумали, как действовать, если этот маршрут снова окажется под ударом. Для этого подготовили резервные варианты, чтобы сообщение не остановилось даже в случае повторной атаки.

"На случай повторных атак уже предусмотрен четкий алгоритм действий: в резерве есть модульные и понтонные мосты. Также действуют договоренности с Республикой Молдова о перенаправлении транспорта через альтернативные пункты пропуска", — отметил Алексей Кулеба.

Что известно об ударе по мосту

Отметим, что мост в Маяках расположен на трассе М-15 Одесса-Рени. Именно через него проходит важный маршрут для грузовых перевозок и поездок жителей юга Одесской области. 19 декабря россияне дронами повредили этот объект. Удар нанесли в то время, когда там находились люди. В результате погибла молодая женщина, которая ехала по мосту вместе с детьми.

Масштабы разрушения моста в Маяках. Фото: Виктор Микита/Telegram

Напомним, что атака по мосту в Маяках вызвала панику на юге Одесской области. Из-за неопределенности люди начали массово снимать деньги из банкоматов. За несколько дней сумма наличных достигла около 100 миллионов гривен.

После атаки несколько дней люди на юг области из Одессы добирались через Молдову, воспользовавшись пунктами пропуска аж в Винницкой а также в Черновицкой области.

