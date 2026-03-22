Атака дронами: на Одещині у Маяках відновили міст через Дністер

Міст через Дністер в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

На Одещині завершили відновлення мосту через Дністер у селі Маяки. Переправа зазнала пошкоджень наприкінці 2025 року під час атаки російських дронів. Зараз міст знову працює у штатному режимі, а транспорт рухається двома смугами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Читайте також:

Міст у Маяках відновили

Олексій Кулеба наголосив, що стабільне сполучення з південно-західною частиною області має стратегічне значення і для логістики, і для мобільності людей. За його словами, на об’єкті вже виконали весь необхідний аварійний ремонт. Після цього рух транспорту вдалося повністю відновити.

"Забезпечення стабільного транспортного сполучення із південно-західною частиною Одеської області є одним із ключових пріоритетів уряду у контексті логістики вантажів та мобільності громадян", — написав міністр.

Табличка на в'їзді в Маяки. Фото: Віктор Микита/Telegram

Резервні варіанти

Окремо в уряді вже продумали, як діяти, якщо цей маршрут знову опиниться під ударом. Для цього підготували резервні варіанти, щоб сполучення не зупинилося навіть у разі повторної атаки.

"На випадок повторних атак вже передбачено чіткий алгоритм дій: у резерві є модульні та понтонні мости. Також діють домовленості з Республікою Молдова щодо перенаправлення транспорту через альтернативні пункти пропуску", — зазначив Олексій Кулеба.

Що відомо про удар по мосту

Зазначимо, що міст у Маяках розташований на трасі М-15 Одеса-Рені. Саме через нього проходить важливий маршрут для вантажних перевезень і поїздок жителів півдня Одещини. 19 грудня росіяни дронами пошкодили цей об'єкт. Удар нанесли у той час, коли там перебували люди. Унаслідок цього загинула молода жінка, яка їхала мостом разом з дітьми.

Масштаби руйнування мосту в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Нагадаємо, що атака по мосту в Маяках викликала паніку на півдні Одещини. Через невизначеність люди почали масово знімати гроші з банкоматів. За кілька днів сума готівки сягнула близько 100 мільйонів гривень.

Після атаки декілька днів люди на південь області з Одеси діставалися через Молдову, скориставшись пунктами пропуску аж у Вінницькій а також у Чернівецькій області.

Також ми писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з'єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.