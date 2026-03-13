Будівництво мосту Орлівка — Ісакча та нові пункти пропуску

КПП Орлівка. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча. Це дозволило б створити прямий транспортний коридор до країн ЄС та пришвидшити перевезення.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Дунай Під час зустрічі Володимир Зеленський і Нікушор Дан обговорили розвиток прикордонної інфраструктури між Україною та Румунією, зокрема будівництво мосту через Дунай між Орлівкою та Ісакчею. На сьогодні у цьому місці функціонує лише поромна переправа. Новий міст стане альтернативним логістичним шляхом, який дозволить збільшити обсяги вантажних та пасажирських перевезень між Україною та Євросоюзом.

"Працюємо над розширенням мережі пунктів пропуску, впровадженням спільного прикордонного контролю та розвитком нових транспортних маршрутів, в тому числі — залізничних", — зазначив Кулеба.

Розмови про міст через Дунай в Орлівці тривають ще з часів розробки програми South Gate to Europe ("Південні ворота в Європу"). Перші нариси та інвестиційні пропозиції презентували ще у 2018 році, проте через брак фінансування та політичні чинники проєкт неодноразово відкладали. Довжина майбутньої споруди може скласти близько 800 метрів, а з урахуванням під’їздів — до 12 кілометрів. ​

За попередніми планами, міст має стати частиною великого південного транспортного коридору, який з’єднає не лише Україну та Румунію, а й відкриє прямий шлях до Болгарії та Туреччини. Станом на 2026 рік країни фіналізують технічні домовленості для старту робіт.

Наразі єдиним прямим транспортним сполученням між Україною та Румунією на ділянці Дунаю залишається поромна переправа Орлівка — Ісакча. Саме тут у майбутньому планують звести міст між двома країнами. Водночас ця інфраструктура вже неодноразово ставала ціллю російських атак. Поромний комплекс в Орлівці кілька разів потрапляв під обстріли, через що його роботу тимчасово зупиняли.

Наймасштабніший удар стався наприкінці 2025 року, коли внаслідок атаки безпілотників серйозно пошкодили інфраструктуру переправи на українському березі. Тоді роботу пункту пропуску довелося призупинити, а на відновлення об’єкта знадобився певний час.

Попри ці ризики, напрямок Орлівка — Ісакча залишається важливим логістичним коридором між Україною та Євросоюзом. Саме тому будівництво мосту розглядають як спосіб створити більш стабільне та потужне транспортне сполучення між країнами.

