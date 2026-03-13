Строительство моста Орловка - Исакча и новые пункты пропуска

КПП Орловка. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Украина и Румыния намерены значительно увеличить количество пунктов пропуска на совместной границе. В числе ключевых проектов — строительство моста между населенными пунктами Орловка и Исакча. Это позволит обеспечить прямой транспортный коридор в страны ЕС и ускорить логистику.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Мост через

Дунай Во время встречи Владимир Зеленский и Никушор Дан обсудили развитие пограничной инфраструктуры между Украиной и Румынией, в частности строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей. На сегодня в этом месте функционирует только паромная переправа. Новый мост станет альтернативным логистическим путем, который позволит увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и Евросоюзом.

"Работаем над расширением сети пунктов пропуска, внедрением совместного пограничного контроля и развитием новых транспортных маршрутов, в том числе — железнодорожных", — отметил Кулеба.

Строительство моста

Разговоры о мосте через Дунай в Орловке продолжаются еще со времен разработки программы South Gate to Europe ("Южные ворота в Европу"). Первые наброски и инвестиционные предложения представили еще в 2018 году, однако из-за нехватки финансирования и политических факторов проект неоднократно откладывали. Длина будущего сооружения может составить около 800 метров, а с учетом подъездов — до 12 километров.

По предварительным планам, мост должен стать частью большого южного транспортного коридора, который соединит не только Украину и Румынию, но и откроет прямой путь в Болгарию и Турцию. По состоянию на 2026 год страны финализируют технические договоренности для старта работ.

Атаки на инфраструктуру

Сейчас единственным прямым транспортным сообщением между Украиной и Румынией на участке Дуная остается паромная переправа Орловка — Исакча. Именно здесь в будущем планируют возвести мост между двумя странами. В то же время эта инфраструктура уже неоднократно становилась целью российских атак. Паромный комплекс в Орловке несколько раз попадал под обстрелы, из-за чего его работу временно останавливали.

Самый масштабный удар произошел в конце 2025 года, когда в результате атаки беспилотников серьезно повредили инфраструктуру переправы на украинском берегу. Тогда работу пункта пропуска пришлось приостановить, а на восстановление объекта понадобилось некоторое время.

Несмотря на эти риски, направление Орловка — Исакча остается важным логистическим коридором между Украиной и Евросоюзом. Именно поэтому строительство моста рассматривают как способ создать более стабильное и мощное транспортное сообщение между странами.

