Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесскую область и Румынию соединят мостом через Дунай

Одесскую область и Румынию соединят мостом через Дунай

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 15:10
Строительство моста Орловка - Исакча и новые пункты пропуска
КПП Орловка. Фото иллюстративное: скриншот из Google Maps

Украина и Румыния намерены значительно увеличить количество пунктов пропуска на совместной границе. В числе ключевых проектов — строительство моста между населенными пунктами Орловка и Исакча. Это позволит обеспечить прямой транспортный коридор в страны ЕС и ускорить логистику.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Мост через

Дунай Во время встречи Владимир Зеленский и Никушор Дан обсудили развитие пограничной инфраструктуры между Украиной и Румынией, в частности строительство моста через Дунай между Орловкой и Исакчей. На сегодня в этом месте функционирует только паромная переправа. Новый мост станет альтернативным логистическим путем, который позволит увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и Евросоюзом.

"Работаем над расширением сети пунктов пропуска, внедрением совместного пограничного контроля и развитием новых транспортных маршрутов, в том числе — железнодорожных", — отметил Кулеба.

Строительство моста

Разговоры о мосте через Дунай в Орловке продолжаются еще со времен разработки программы South Gate to Europe ("Южные ворота в Европу"). Первые наброски и инвестиционные предложения представили еще в 2018 году, однако из-за нехватки финансирования и политических факторов проект неоднократно откладывали. Длина будущего сооружения может составить около 800 метров, а с учетом подъездов — до 12 километров.

По предварительным планам, мост должен стать частью большого южного транспортного коридора, который соединит не только Украину и Румынию, но и откроет прямой путь в Болгарию и Турцию. По состоянию на 2026 год страны финализируют технические договоренности для старта работ.

Атаки на инфраструктуру

Сейчас единственным прямым транспортным сообщением между Украиной и Румынией на участке Дуная остается паромная переправа Орловка — Исакча. Именно здесь в будущем планируют возвести мост между двумя странами. В то же время эта инфраструктура уже неоднократно становилась целью российских атак. Паромный комплекс в Орловке несколько раз попадал под обстрелы, из-за чего его работу временно останавливали.

Самый масштабный удар произошел в конце 2025 года, когда в результате атаки беспилотников серьезно повредили инфраструктуру переправы на украинском берегу. Тогда работу пункта пропуска пришлось приостановить, а на восстановление объекта понадобилось некоторое время.

Несмотря на эти риски, направление Орловка — Исакча остается важным логистическим коридором между Украиной и Евросоюзом. Именно поэтому строительство моста рассматривают как способ создать более стабильное и мощное транспортное сообщение между странами.

Напомним, мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными в Европейском тренировочном центре по подготовке пилотов F-16 в Румынии. Воины рассказали об особенностях и условиях их обучения.

Также мы писали, что в четверг, 12 марта, Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Бухаресте с премьер-министром Румынии Илие Боложаном. Стороны обсудили усиление ПВО и развитие энергетической инфраструктуры.

Одесса мост Одесская область Дунай Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации