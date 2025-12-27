Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удари по мосту в Маяках — Україна й Молдова готують обхідні шляхи

Удари по мосту в Маяках — Україна й Молдова готують обхідні шляхи

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 14:27
Україна та Молдова підготували обхідні шляхи для півдня Одещини
Пошкоджений міст в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Після російських ударів по мосту через Дністер в Маяках Україна та Молдова оперативно узгодили альтернативні шляхи сполучення для півдня Одещини. Сторони підготували кілька сценаріїв на випадок повного перекриття руху.

Про домовленості між країнами в інтерв’ю "Європейській правді" розповів віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Реклама
Читайте також:

Обхідні шляхи мосту в Маяках

За його словами, після обстрілу мосту в районі Маяків українські органи влади одразу вийшли на зв’язок із молдовською стороною. 

Сторони спільно пропрацювали кілька варіантів дій. Йдеться про збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску та, за потреби, організацію нових транзитних маршрутів через територію Молдови.

Також вдалося заздалегідь узгодити порядок проїзду Молдовою для водіїв, які мають лише українські документи. Один зі сценаріїв передбачав організований конвой для українського транспорту.

Втім, за словами Качки, застосовувати цей варіант не довелося. Рух українськими автошляхами вдалося відновити, але всі механізми залишаються готовими на випадок нових ударів.

Удар по мосту: що відомо

18 і 19 грудня російські дрони атакували міст у районі Маяків поблизу українсько-молдовського кордону. Через це рух транспорту тимчасово призупиняли. Після перекриття мосту в Затоці дорога через Маяки фактично залишалася єдиним автошляхом, який з’єднує Одесу з півднем Одеської області.

Нагадаємо, рух трасою Одеса-Рені частково обмежений через ДТП. Також ми писали, яка ситуація на кордонах Одещини.

Одеса дороги Одеська область Новини Одеси атака виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації