Україна та Молдова підготували обхідні шляхи для півдня Одещини

Пошкоджений міст в Маяках. Фото: Віктор Микита/Telegram

Після російських ударів по мосту через Дністер в Маяках Україна та Молдова оперативно узгодили альтернативні шляхи сполучення для півдня Одещини. Сторони підготували кілька сценаріїв на випадок повного перекриття руху.

Про домовленості між країнами в інтерв’ю "Європейській правді" розповів віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Обхідні шляхи мосту в Маяках

За його словами, після обстрілу мосту в районі Маяків українські органи влади одразу вийшли на зв’язок із молдовською стороною.

Сторони спільно пропрацювали кілька варіантів дій. Йдеться про збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску та, за потреби, організацію нових транзитних маршрутів через територію Молдови.

Також вдалося заздалегідь узгодити порядок проїзду Молдовою для водіїв, які мають лише українські документи. Один зі сценаріїв передбачав організований конвой для українського транспорту.

Втім, за словами Качки, застосовувати цей варіант не довелося. Рух українськими автошляхами вдалося відновити, але всі механізми залишаються готовими на випадок нових ударів.

Удар по мосту: що відомо

18 і 19 грудня російські дрони атакували міст у районі Маяків поблизу українсько-молдовського кордону. Через це рух транспорту тимчасово призупиняли. Після перекриття мосту в Затоці дорога через Маяки фактично залишалася єдиним автошляхом, який з’єднує Одесу з півднем Одеської області.

