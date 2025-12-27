Видео
Главная Одесса Удары по мосту в Маяках — Украина и Молдова готовят обходные пути

Удары по мосту в Маяках — Украина и Молдова готовят обходные пути

Дата публикации 27 декабря 2025 14:27
Украина и Молдова подготовили обходные пути для юга Одесской области
Поврежденный мост в Маяках. Фото: Виктор Никита/Telegram

После российских ударов по мосту через Днестр в Маяках Украина и Молдова оперативно согласовали альтернативные пути сообщения для юга Одесской области. Стороны подготовили несколько сценариев на случай полного перекрытия движения.

О договоренностях между странами в интервью "Европейской правде" рассказал вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Обходные пути моста в Маяках

По его словам, после обстрела моста в районе Маяков украинские органы власти сразу вышли на связь с молдавской стороной.

Стороны совместно проработали несколько вариантов действий. Речь идет об увеличении пропускной способности пунктов пропуска и, при необходимости, организации новых транзитных маршрутов через территорию Молдовы.

Также удалось заранее согласовать порядок проезда по Молдове для водителей, имеющих только украинские документы. Один из сценариев предусматривал организованный конвой для украинского транспорта.

Впрочем, по словам Качки, применять этот вариант не пришлось. Движение по украинским автодорогам удалось восстановить, но все механизмы остаются готовыми на случай новых ударов.

Удар по мосту: что известно

18 и 19 декабря российские дроны атаковали мост в районе Маяков вблизи украинско-молдавской границы. Из-за этого движение транспорта временно приостанавливали. После перекрытия моста в Затоке дорога через Маяки фактически оставалась единственной автодорогой, которая соединяет Одессу с югом Одесской области.

Напомним, движение по трассе Одесса-Рени частично ограничено из-за ДТП. Также мы писали, какая ситуация на границах Одесской области.

