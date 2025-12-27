ДТП на трассе Одесса-Рени: движение затруднено

Авария на трассе Одесса-Рени. Фото: Нацполиция Одесской области

На трассе Одесса-Рени в Белгород-Днестровском районе, сегодня, 27 декабря, затруднено движение транспорта из-за ДТП. Обошлось без пострадавших, но водителям стоит готовиться к задержкам.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

ДТП на трассе Одесса-Рени

По их данным, дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Байрамча и Сарата. Из-за аварии движение на этом участке временно ограничено.

По информации правоохранителей, во время ДТП никто не пострадал. На месте работают полицейские, которые регулируют реверсивное движение, чтобы уменьшить пробки и обеспечить проезд транспорта.

Стоит выбирать альтернативные пути

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути. Также правоохранители напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и следить за ситуацией на дороге.

